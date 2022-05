Marchan familias de personas desaparecidas en el día de las madres

Alrededor de 30 familias de personas desaparecidas, se dieron cita en la Avenida Valle de Santiago con Comunicación Norte, para participar en la marcha pacífica organizada por el Colectivo de Búsqueda, Salamanca Unido Buscando Desaparecidos, cuyo objetivo es visibilizar el tema de la desaparición forzada en el municipio.

Fue en punto de las 10:30 de la mañana cuando dio inició la marcha de familiares de personas desaparecidas, quienes durante el trayecto que arranco de la Calle Comunicación Norte hacia la carretera Valle de Santiago –Irapuato y que culminó con la colocación de dos lonas en el puente vehicular ubicado en esta vialidad, así como con la elevación al cielo de un rosario hecho de globos blancos.

Este 10 de mayo, es un día muy triste porque me falta un hijo

En ese sentido, la representante del Colectivo de Salamanca, Alma Lilia Tapia, señaló que actualmente cuentan con un registro de 64 hombres y 8 mujeres desaparecidas en el colectivo y a los que también se sumarán alrededor de 12 familias más, cuatro de ellas originarias del municipio de Valle de Santiago.

“Esta marcha es un ejercicio Social, para ver la reacción de la gente en nuestro día y ante el tema de los desaparecidos (…) Nosotras como madres de personas desaparecidas no festejamos estas fechas nos duelen desde uno o dos día antes, veo también en mis compañeros que compartimos ese mismo sentimiento, sobretodo en estas fechas”, explicó.

El Colectivo de Salamanca, Alma Lilia Tapia, señaló que actualmente cuentan con un registro de 64 hombres y 8 mujeres desaparecidas

Además, señaló que la fiscalía de Estado de Guanajuato, ha registrado avances en las carpetas de investigación, sin embargo l tiempo de respuesta suele ser un tanto lento debido a la falta de personal en estas instituciones.

Dio a conocer que actualmente cuenta con más de 80 familias provenientes de varias partes de Salamanca como son Valtierrilla, Cerro Gordo, así como de municipios como Cortázar Y Jaral del Progreso.

El colectivo ya recibió la capacitación correspondiente para comenzar a trabajar con la célula municipal.

De igual forma, aseguró que el colectivo ya recibió la capacitación correspondiente para comenzar a trabajar con la célula municipal.

No tiene miedo

Martha Alfaro, busca a su hijo Julio César Alfaro Vega, desaparecido desde el pasado 25 de enero 2020, señaló que aunque hay avances en la búsqueda de s u hijo por parte de la fiscalía, el proceso se ha tornado lento, sin embargo, eso no ha provocado que tire la toalla, sino todo lo contrario a seguir excavando hasta encontrarlo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Este 10 de mayo, es un día muy triste porque me falta un hijo, no me da miedo participar en las marchas ni acudir a las pesquisas en campo, mi corazón de madre me dice que este año encontrare a mi hijo, y eso es lo que más quiero”, manifestó.

Martha Alfaro, busca a su hijo Julio César Alfaro Vega, desaparecido desde el pasado 25 de enero 2020





ESCUCHA EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music