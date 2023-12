Madres buscadoras niegan haber sido censadas para nuevo padrón de personas desaparecidas

“Seguimos buscando 92 mil (desaparecidos) aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación”, dijo ayer la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien defendió en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el nuevo censo de desaparecidos, en el cual se redujo la cifra de casos de los 110 mil que dejó en agosto la anterior comisionada, Karla Quintana. Sin embargo, colectivos de búsqueda acusan que el censo careció de metodología.

“¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué cosa es lo que origina esta discrepancia? De que no había información suficiente, no había información suficiente”, dijo el Presidente sobre la reducción del número de desaparecidos.

Tere Medina, integrante del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, consideró que la baja de la cifra de desaparecidos es una manera de timar a las familias, víctimas colaterales, y una forma tramposa de manejar información delicada a su antojo, pues anteriormente se tenía una cifra de al menos 110 mil.

“La verdad creo que es algo indignante que se estén dando estos datos de baja de cifras de desaparecidos, cuando la realidad para muchos colectivos de los diferentes estados es totalmente diferente y estamos en contra de este nuevo informe”, dijo la madre buscadora que desde 2013 rastrea a Perla Guadalupe Padrón Castillo, su hija.

Tere Medina recordó que, desde el inicio de este Censo de Personas Desaparecidas, el cual comenzó en agosto de este año, tan solo participaron tres personas integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, pese a que esta asociación civil de personas buscadoras la integran más de 400 familias.

Delia Quiroa, vocera del colectivo Diez de Marzo, señaló que los grupos de búsqueda de todo el país han acusado que no saben como se lleva a cabo el registro de desaparecidos del gobierno federal.

“No hay evidencia, de los grupos de víctimas que yo conozco, que son bastantes, no hay más que una señora que dice que sí fueron a su casa, sólo una señora de 40 mil víctimas a nivel nacional con que tengo contacto yo”, declaró Delia Quiroa a Organización Editorial Mexicana (OEM).

Señaló que no hay confianza en Reyes Sahagún, ya que en otras ocasiones ha reconocido que no tiene experiencia en el tema de búsqueda de desaparecidos.

“La señora se justifica que no hay una experiencia, ¿entonces por qué hay un Comité de desaparición forzada de personas, claro que se requiere de una experiencia para buscar personas”, dijo.

Sin embargo, la comisionada Nacional de Búsqueda defendió la metodología y el censo, y aclaró que no se va a borrar ningún registro, ni siquiera de las personas ya localizadas.

“Entonces, hasta las personas localizadas nunca van a dejar de estar en el registro, no se les va a dar de baja, simplemente va a cambiar el estatus de persona desaparecida a persona localizada, y va a estar ahí el registro, tanto de su condición de desaparecidos, los datos con los que se registró su desaparición, como los datos que registran su localización”, dijo, pero añadió que se está revisando el registro y se le van a hacer las correcciones necesarias.

Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, lamentó que se hayan presentado estadísticas de reducción del número de personas desaparecidas a nivel nacional, pues aseguró que la cifra real es muy distinta y que día con día siguen desapareciendo personas, no sólo en Sonora sino en todo el país. Justicia Detienen a cinco miembros del CJNG ligados a la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno

“Todos sabemos que no hay ninguna reducción de cifras en el tema de desaparecidos porque todos los días están desapareciendo personas nuevas y de las personas que ellos dicen que fueron localizadas en diferentes partes y en diferentes situaciones, pues, si no dan la identidad de las personas que localizaron no vamos a tener credibilidad en ellos porque sabemos que, como siempre, tratan de minimizar y reducir las cifras”, señaló.

Al igual que Delia Quiroa, la sonorense acusó que no conoce a otras madres buscadoras que hayan sido censadas por el gobierno federal.

“No tengo ningún conocimiento; ninguna de mis compañeras, al momento ha sido visitada en su casa, entonces no sabemos a quién están censando, la verdad. Conmigo no se han acercado ni a ninguna de mis compañeras porque, como se habla muy continuamente en la mañanera sobre ese censo, yo estoy constantemente preguntándole a mis compañeras a ver quién de ellas ha sido censada y pues, al momento nadie”, expuso.

La misma situación acusa el colectivo Solecito de Veracruz. “A nosotros nos subieron a una plataforma para buscar a los desaparecidos del colectivo, ahí se ponía el nombre y si estaban registrados salía el dato, entonces del registro que tenemos de 300 sólo salieron dos”, dijo la vocera de Solecito, Rosalía Castro.





Con información de Rafael Ramírez/El Sol de México Alejandra Ruiz/El Sol de San Luis, Mariela Macay /El Sol de Tampico, Manuel Velázquez /El Sol de Hermosillo e Itzel Molina /Diario de Xalapa.