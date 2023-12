CNB ignora reclamos de madres buscadoras por censo de personas desaparecidas

Colectivos de búsqueda de desaparecidos se manifestaron ayer en varias ciudades del país en reclamo al nuevo censo nacional que hizo el gobierno federal, el cual redujo la cifra de personas no localizadas que era de más de 110 mil a poco más de 12 mil.

Las protestas iniciaron en la Ciudad de México, donde las organizaciones se manifestaron afuera de Palacio Nacional, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su tradicional conferencia mañanera.

“AMLO, busca a nuestros desaparecidos, no los vuelvas a desaparecer”, fue la consigna que gritaron las personas que protestaban afuera de Palacio Nacional.

En Tamaulipas, colectivos de búsqueda bloquearon el paso del puente internacional Reynosa-Hidalgo, que comunica al estado con Texas, Estados Unidos.

“Él (Presidente) quiere ocultar a nuestros desaparecidos, él dice que no hay tantos desaparecidos en México, yo no sé cómo no podemos tener una cifra real de desaparecidos, yo no me atrevería; no nos atrevemos a dar una cifra”, indicó la presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Edith González Treviño.

En la capital del país, la protesta se trasladó de Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde representantes de los colectivos tendrían una reunión con la comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún, quien no las atendió.

Organización Editorial Mexicana confirmó protestas en ciudades de Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero, además de la Ciudad de México.

Las organizaciones de búsqueda emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el informe presentado por el Gobierno federal del pasado jueves, que reduce la cifra de desaparecidos en el país a 12 mil 337 personas, además de que no se tienen datos suficientes para identificar a 26 mil 96 más y no se tienen indicios para buscar a otras 30 mil 22.

“Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado. Porque además es una incongruencia que digan que son 12 mil 337 personas desaparecidas confirmadas mientras en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar, lo que significa que están desaparecidas”, señala el comunicado conjunto de los colectivos de búsqueda.

El Sol de México publicó el viernes pasado testimonios de familiares de desaparecidos que indicaban que los Servidores de la Nación —empleados de la Secretaría del Bienestar, encargados principalmente de los padrones de programas sociales— fueron los encargados de realizar el censo de desaparecidos casa por casa, sin protocolos, formularios o información útil, a decir de las personas consultadas, quienes acusaron además, una falta de sensibilidad al momento de acercarse.

“En mi caso no anotaron absolutamente nada. Entiendo que sólo sean empleados y recaudadores de información, pero no les servirá de nada preguntar de esa manera. Ni siquiera preguntaron sobre la situación de Pamela, si dejó hijos o esposo, si contaba con un núcleo familiar. No me explicó para qué está Bienestar haciendo el censo”, dijo Lourdes, una madre buscadora de Chihuahua.

El protocolo que el Gobierno federal implementó para depurar el padrón de desaparecidos es una copia del de la Ciudad de México, el cual consiste en el primero, es" integrar la base de datos para la búsqueda; en segundo lugar, confrontar esa base con registros administrativos; en tercer lugar, organizar jornadas de búsqueda individualizadas y en cuarto, formalizar las localizaciones.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, la metodología se implementó desde mayo pasado y permitió localizar 16 mil 681 personas y depurar mil 951 registros duplicados, entre otros hallazgos.

“Exigimos una disculpa pública por las lamentables declaraciones y descalificaciones del Presidente de la República de nuestra lucha, pues si nos vemos obligados a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad”, señalaron madres buscadoras en su comunicado.

Las protestas en ciudades del interior de la República tuvieron como sedes los palacios de gobierno, fiscalías estatales, oficinas de las comisiones estatales de búsqueda y de atención a víctimas, congresos y algunas oficinas federales.

Con información de Omar Rivera y Editoras OEM