GIEI pide investigar a FGR espionaje contra Alejandro Encinas

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el espionaje del que habría sido víctima el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y dos de sus colaboradores, por considerar que estas acciones “constituyen hechos gravísimos”.

En un comunicado, el GIEI recordó que este caso revelado por el periódico estadounidense New York Times es similar a lo ocurrido en años pasados en contra del propio grupo de expertos y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Pedimos a la Fiscalía que investigue estos hechos y que se adelanten los correspondientes procedimientos a que haya lugar, para proteger de más violaciones de derechos humanos similares”, expusieron los integrantes del GIEI, Ángela María Buitrago y Carlos Beristain.

El principal afectado de la situación, el subsecretario Encinas, no ha emitido ningún posicionamiento al respecto a pesar de que en la mañana durante su conferencia de prensa el presidente López Obrador reconoció conocer del posible espionaje.

“(Alejandro Encinas) me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, respondió.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por su parte, estimó importante abrir una investigación en contra de estos hechos ya que que pese a las declaraciones de las autoridades para evitar que el espionaje de activistas y de actores relacionados con el caso Ayotzinapa, esto no ha ocurrido y, por el contrario, se “sigue permitiendo la utilización del software Pegasus”.

“Amerita que se tome en serio lo sucedido y la necesidad de que estos hechos sean investigados de manera inmediata, tomando todas las medidas para proteger la intimidad, la información y la integridad de los que se encuentren bajo el seguimiento técnico ilícito y de todas las personas que han sido objeto de este procedimiento, demostrando así, de una vez por todas, desde el Estado, que estas prácticas además de ser ilícitas son inaceptables”, insistió.

Asimismo, instó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que realice la investigación correspondiente e intervenga en la protección de las garantías de Encinas y sus colaboradores, quienes “están siendo vulnerados de manera grave a través de estas prácticas”.









