Denuncian al Estado mexicano ante la ONU por desaparición forzada en Durango

Por la desaparición forzada de Dan Jeremeel Fernández Morán en el municipio de Gómez Palacio, Durango, su familia y la organización civil Idheas presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) con el propósito de que el órgano internacional conozca este caso y apresure al gobierno de México a emprender acciones que lleven a su paradero y se haga una reparación integral del daño.

Dan fue desaparecido el 19 de diciembre de 2008 en el municipio duranguense y desde hace 14 años su familia los busca, intentando que el Estado mexicano acepte su responsabilidad en la desaparición del joven padre de cinco niños. Esto, porque a dos semanas de que perdieron contacto con él, su vehículo fue encontrado en posesión de un militar activo.

En conferencia de prensa, Yolanda Morán, madre de Dan, explica que desde el día uno de la desaparición forzada de su hijo, acudió con las autoridades estatales, quienes, asegura, le dijeron tenían la orden de no actuar en contra del Ejército, protección que ha permanecido por los últimos dos sexenios y medio.

“Yo navegué contracorriente desde 2008 porque es ir contra la Sedena, es ir contra las autoridades y el Estado mexicano; me dicen ‘¿Sabe contra quién va a estar usted?’ Sí, les digo, ‘¿Ustedes tienen miedo o de qué se trata?’ (Y me responden) ‘Pues mire, nosotros nos vamos a declarar incompetentes porque tenemos instrucciones de no hacer nada en contra de los militares’”, denunció.

No obstante, a pesar de viajar a la Ciudad de México y acudir a la entonces Procuraduría General de la República, no vio avances en el caso de su hijo desaparecido en los últimos 14 años, razón por la que el 29 de julio, con la asesoría legal de Idheas, interpuso una denuncia ante el organismo de las Naciones Unidas para que el Estado reconozca su incompetencia para atender la crisis de desaparición forzada en el país que ya cobró como víctimas a 103 mil 262 personas, según cifras oficiales.

“¿Qué más tenemos que esperar para poder aspirar a un poco de justicia, pero sobre todo a que esto ya no suceda? Parte de lo que nos interesa es que nadie más tenga que sufrir este terrible dolor de no tener un familiar”, agregó Grace Fernández, hermana de Dan.

De acuerdo con Cynthia Juárez, integrante de Idheas, el caso de la desaparición de Dan Jeremeel está “plagado” de irregularidades por parte de las autoridades ministeriales, además de negligencia, opacidad e indiferencia. Es por ello, que la organización de la que forma parte, busca impulsar el trabajo de investigación de las familias de las víctimas para que la ONU-DH tenga conocimiento de los casos de desaparición forzada en México y en particular el de Dan.

La familia espera que el organismo internacional emita un pronunciamiento como lo ha hecho con otros casos, donde le atribuya responsabilidad al Estado de este delito y que se atienda la investigación del delito, que se sancione a los responsables, se inicie la búsqueda de las víctimas y se haga una reparación integral del daño.

“A Dan no lo encuentran justamente por la persistencia de la impunidad y corrupción en los tres niveles de este país y ahí es donde necesitamos que la comunidad internacional se pronuncie”, sostuvo la señora Yolanda.