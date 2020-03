Dan de alta a primer paciente por coronavirus en México

El primer caso positivo por coronavirus ya fue dado de alta, informó el doctor Gustavo Reyes, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

En conferencia detalló que se trata del hombre de 35 años que contrajo el virus tras un viaje a Italia y fue internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) a su llegada a México.

Reyes indicó que al paciente se le hizo un estudio en la garganta del que salió negativo, sin embargo el hombre sigue aislado en su domicili.

Además, el doctor Reyes informó que el genoma completo del Covid-19 fue secuenciado.

En tanto José Luis Alomía, vocero de Salud por el coronavirus, reiteró que en México solo hay cinco casos confirmados por el Covid-19, 21 sospechosos “en función de que los resultados están por emitirse” y 69 negativos.

Los casos se encuentran en Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Chiapas están en aislamiento, el de Sinaloa en un hotel y el resto en sus casas con síntomas leves y continuarán aislados hasta cumplir el periodo de vigilancia.

El coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo en rueda de prensa que los cinco casos de coronavirus en México "son importados" y los llevaron personas que estuvieron en Italia.

"Aún no tenemos circulación local del virus, pero esto va a cambiar en las próximas semanas”, alertó el experto que recomendó no viajar si se está enfermo, no medicarse y acudir al médico aún en caso de síntomas leves.

El coronavirus llega a otros países

La expansión del coronavirus continúa y ya tocó la puerta de países que no habían registrado primeros casos de contagio y lo confirmaron este lunes: Marruecos, Arabia Saudí, Jordania y Senegal con ciudadanos procedentes de Italia o Irán, mientras que otros como Puerto Rico contemplan que su llegada es inminente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantiene vigilante pero prudente ante la situación de declarar o no la pandemia, pues el paso del virus por 71 países ya ha infectado a 90 mil personas y elevó el número de muertos a 3 mil 200 en todo el mundo, la gran mayoría en los dos casos en China.

Los países más afectados tras el gigante asiático son Corea del Sur (4.212 casos, 476 de ellos diagnosticados en las últimas horas), Italia (1.689 casos, 561 nuevos), Irán (978 casos, 385 nuevos) y Japón (254 casos, 15 nuevos).

La velocidad de propagación del coronavirus fuera de China, en donde se originó la enfermedad en la ciudad de Wuhan, mantiene inquietos a los expertos, al tiempo que el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, dijo que no es el momento de buscar culpables de la epidemia, sino de combatirla.

La situación epidémica, que parece no tener un alto, hizo que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera a las farmacéuticas que aceleren la búsqueda de una vacuna para el brote, pues no solo son las vidas en riesgo sino las afectaciones económicas a nivel mundial.









Con información de EFE