Un ciudadano debe tomar las riendas: Gustavo de Hoyos

MEXICALI. “Es el momento de que un ciudadano de a pie sea quien tome el liderazgo”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien busca la candidatura de los partidos de oposición para hacer frente a Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

Originario de Baja California, De Hoyos Walther dijo estar en diálogo con PRI, PAN y PRD, pero también con Movimiento Ciudadano, para una mega alianza para los comicios del próximo año, con él al frente y que al menos la mitad de las candidaturas sean para ciudadanos.

Puede interesarte: AMLO critica destape presidencial de Gustavo de Hoyos: "él desprecia al pueblo"

En entrevista con La Voz de la Frontera en su visita a Mexicali, De Hoyos habló sobre la importancia de que los partidos se abran a las candidaturas ciudadanas, a pesar de la resistencia entre algunos de los “políticos profesionales”.

“No nada más empresarios, estoy hablando de líderes sociales que han hecho buena tarea, hay causas bien relevantes con gente muy prestigiosa en todo el país que ha estado trabajando en temas como las madres buscadoras, en temas contra la corrupción, para defender el medio ambiente; hay muchos liderazgos que, si la oposición los logra jalar, estoy seguro que pueden refrescar a la oposición”, expuso De Hoyos.

Aseguró que los ciudadanos piden caras y perfiles distintos con miras a 2024, y la única forma en que los partidos logren el apoyo ciudadano será con una “mega alianza”, la cual se mostró confiado en alcanzar para las elecciones de 2024, aunque Movimiento Ciudadano ha expresado en reiteradas ocasiones su negativa.

De acuerdo con el empresario, existe ya un listado de 12 perfiles de quienes podrían ser el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales, pero sólo uno de ellos es un perfil ciudadano.

Gustavo de Hoyos Walther, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) / Diego Sandoval | La Voz de la Frontera

“Mi convicción es que al final van a estar en la coalición, hay un proceso difícil para llegar a ese punto, pero yo estoy convencido que los vamos a traer a bordo porque también saben que un voto que divide no le abona a la democracia, ahorita en estas circunstancias”, señaló.

DIVERSIDAD, SEGURIDAD Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Para Gustavo de Hoyos, el mayor legado que dejará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será la polarización e intolerancia, por lo que una de sus principales preocupaciones será buscar un acuerdo de unidad nacional tanto en lo político como en lo cultural, la religión y en lo sexual.

“Eso afecta la vida pública y afecta las relaciones humanas, más allá de la política, y eso lleva a otros fenómenos sociales muy feos; yo lo primero que haría es convocar un gran acuerdo de unidad nacional, donde la divisa sea diversidad y tolerancia”, mencionó.

En materia de seguridad, el empresario plantea un proyecto basado en tres dimensiones; la seguridad cotidiana, enfocada en problemas como robos y asaltos que más afectan a la población, la seguridad para las mujeres y, finalmente, el combate al crimen organizado.

Para esto, aseguró que se revisarán todas las alternativas, incluso aquellas que podrían generar polémica como la pena de muerte, en búsqueda de soluciones.

“Tenemos que atajar a nivel local (Baja California), especialmente hablo de esta problemática de desaparecidos y también del control del territorio, ahora resulta que el Valle de Guadalupe se está poniendo peligroso para ir a pasear porque andan un par de grupitos ahí, de narquitos; tiene que haber una reforma en materia de seguridad”, indicó.

Sobre el combate a la corrupción, De Hoyos Walther criticó algunas decisiones del actual Gobierno de México, que han provocado un debilitamiento de instituciones enfocadas en la transparencia y la rendición de cuentas como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Diego Sandoval | La Voz de la Frontera

Resaltó que el Presidente se ha empeñado en desaparecer a estas instituciones, una situación que hará que México de pasos atrás en materia de transparencia.

“Fortalecer las instituciones desde el orden de la transparencia me parece que es una de las cosas fundamentales, evitar asignaciones directas, invitaciones restringidas, porque ahí está el terreno más fuerte para la corrupción, y ahora desafortunadamente están creciendo en este sexenio”, expuso.

LIBRE TRÁNSITO Y REFORMAS LABORALES

Dentro de la propuesta en materia económica, la visión del empresario es buscar lo que considera una integración plena de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), proponiendo una zona de libre tránsito de personas, mercancías y servicios, parecida a la Unión Europea.

La propuesta incluiría una moneda única, como el euro, aunque admite que para que pueda ser posible es necesario que México trabaje, sobre todo en materia de seguridad, buscando igualar sus condiciones a las de sus vecinos del norte.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre la visión que tienen los mexicanos de los empresarios, sector que es continuamente criticado por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, De Hoyos Walther reconoció que existe animadversión entre algunos sectores, pero insistió en que la mayoría de los mexicanos no tienen este estigma.

“Lo que me parece es que la mayor parte de la población no ve con buenos ojos a los grandes empresarios, les causa cierto recelo por lo que hemos escuchado, pero he visto encuestas muy serias que demuestran que, en corto, la gente si quiere, no al sector empresarial, pero sí quiere a su patrón”, apuntó.