Soy una mujer de misiones y no de puestos: Beatriz Paredes tras derrota por el Frente Amplio

La senadora Beatriz Paredes aceptó en un mensaje de dos minutos y medio, difundido en sus redes sociales, la derrota en la contienda por la candidatura del opositor Frente Amplio por México y aseguró que lo importante es “no cesar en la misión”.

“Siempre he dicho que soy una mujer de misiones y no de puestos. Este es un momento para demostrarlo; en las encuestas oficiales no salí arriba por un margen significativo ello, y las decisiones del Comité Nacional del partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable así es la democracia, se gana o se pierde”, afirmó la ahora ex aspirante presidencial.

Agregó, sin embargo, que seguirá luchando en la misión de profundizar la democracia en el país ya que, dijo, los avances para ello han sido lentos y pequeños. “Tenemos que lograr que sean pasos irreversibles, seguiremos luchando somos guerreros”, dijo.

De igual forma, agradeció a la gente que la respaldó en la contienda por la candidatura del Frente. “A tantas y tantas personas independientes que me han dado su solidaridad y apoyo a los líderes partidistas de base, muchas gracias, Lo importante es no cejar en la misión, no olvidarla, con gran emoción, con decisión y responsabilidad democrática ¡Viva México!”, agregó.

El mensaje de la senadora fue difundido después de reunirse con Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) por casi una hora en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para refrendar la “unidad” al interior de los partidos que integran esa alianza (PAN, PRI y PRD).

Durante el encuentro, Xóchitl Gálvez reconoció la trayectoria de Paredes Rangel y su aportación a la construcción del frente opositor. Además, le pidió sumarse al proyecto que la panista encabezará rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, según informó la virtual candidata tras la reunión.