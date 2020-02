"No llegamos a ningún acuerdo", dicen padres de niños con cáncer tras reunión con Segob

Sin acuerdos, concluyó la segunda reunión formal de padres de niños con cáncer con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Los padres indicaron que se llegaron a avances administrativos, pero “nos siguen diciendo que todo se va a sancionar y ahora hablaron hasta de un complot mundial en torno a la venta de medicamentos y hasta sabotajes al gobierno”.

Israel Rivas, padre de una menor con cáncer, aseguró que se mantiene la propuesta de los padres en Tijuana de cerrar las garitas que conectan esta ciudad fronteriza con San Ysidro, California.

“No llegamos a ningún acuerdo. Todo sigue prácticamente igual. Nos dijeron que hay una conspiración mundial en torno a la fabricación de alimentos. En el Hospital ´Federico Gómez´nos tienen muy bien pero en el resto del país es donde esta el problema”, externó.

Sostuvo que la carencia de los medicamos se esta teniendo en Yucatán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Baja California, entre risas, dijo que “no hemos avanzado en ningún de los 11 puntos que se pusieron en la mesa”.

“No hay un avance a las repuestas, se fue el tiempo en otras situaciones y no menos importante como problemas concretos en cuanto al procedimiento que están pidiendo las pólizas del Seguro Popular que ya no son validas, pero los 11 puntos no hay nada”.

-¿Les están dando atole con el dedo?, se les preguntó a los padres.

No lo sé, el papel es dudar siempre. Nos han engañado muchas veces.

-Pero sus hijos no van a resistir a las largas que les de el gobierno.

No pero vamos a resistir.

A la par, y al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refirió que el problema del abasto de los medicamentos en todo el país se habrá de solucionar lo más pronto posible.

Sánchez Cordero subrayó que se han escuchado las demandas y enfatizó que se resolverá de inmediato. En tanto, Hugo López-Gatell se comprometió a que llegaran los medicamentos a todos los estados del país.

Sí avanzó el acuerdo: Segob

En contraste, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que sí avanzó el acuerdo para atender las necesidades de los pacientes.

“Hoy tuvimos revelaciones extraordinariamente importantes que nos permiten tomar acciones. Hemos pedido a la sociedad que denuncien, no permitan que se les nieguen derechos”, dijo el subsecretario de Saludo, Hugo López.

Según la versión del funcionario, hubo revelaciones de violencia de género contra las madres de solteras por la solicitud de excesivos trámites innecesarios para negar la atención. “La reunión nos permitió constatar que es totalmente legítima la preocupación de los padres de familia”, dijo.

Hugo López dijo que escucharán más a las familias y que cada martes recibirán a los padres de niños con cáncer en Gobernación para atender directamente las denuncias y revisar el avance de la entrega de medicinas.

Hugo López pidió al colectivo de padres de familia una lista de las entidades y hospitales donde hay desabasto de medicamente, entre las que destacaron, Baja California, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco y hospitales como el infantil Federico Gómez.

“Hay en rincones del país, a veces en capitales, en rincones, o sitios apartados, hay personas empeñadas en tener actitud negligente, no quiero decir que sean actos de sabotaje”, comentó López e insistió que hay farmacias privadas de la localidad que tienen familiares en hospitales, quienes a propósito niegan los medicamentos y los remiten a sus negocios.