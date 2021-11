Pablo Gómez nunca se va a prestar a una persecución política: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez nunca se va a prestar a persecución política, ni será instrumento de vendetta o instrumento para perseguir a los adversarios, “Pablo es un hombre incorruptible”.

Ante los medios de comunicación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal refirió que conoce a Pablo Gómez dese hace muchos años, “fuimos compañeros diputados desde el 88; luego senadores y luego volvimos a ser diputados”.

“Pablo Gómez es un hombre incorruptible. Pablo Gómez es un perfil profesional; sí es intransigente con la aplicación de la ley y es un hombre que tiene una posición muy firme frente a los casos de injusticia y de corrupción.

Nunca se va a prestar a persecución política. Pablo Gómez nunca será instrumento de vendetta ni será instrumento para perseguir a los adversarios; al contrario, se negará sistemáticamente a usar ese papel. Deben estar tranquilos todos, propios y extraños, aliados y adversarios”, dijo el senado morenista.

Moreal fue cuestionado sobre el cargo que le fue encomendado a Pablo, a lo que señaló, “quizá sea ahí un plurito. El Secretario de Hacienda es el jefe jurídico de Pablo Gómez y el jefe de Hacienda es el Presidente de la República”.

Sobre los nuevos tiempos que manda el Instituto Nacional Electoral para el tema de revocación de mandato, Monreal señaló que la ley establece fechas, sin embargo, cuando se acudió por la vía de la impugnación al acuerdo del INE, que recordarán ustedes, negaba la posibilidad de las firmas recolectadas en papel y no en digital, en todo el país.

Fue entonces que, al resolver el Tribunal Electoral en una de sus resoluciones, posibilitaron el que modificaran las fechas, en razón de los ajustes que el Tribunal Electoral realizó.

“Comprendamos al INE y dejemos que las fechas se ajusten, no sólo para la recabar firmas, para solicitar la revocación; sino para hacerlo en abril, el 10 de abril en lugar del 27 de marzo. El 10 de abril incluso es una fecha histórica. Lo que se había pretendido era que el 21 de marzo fuera una fecha histórica, por el natalicio de Benito Juárez; ahora el 10 de abril es el asesinato –si mal no recuerdo– de Zapata”, argumentó.

Respecto a la trilateral entre Juntin Trudeau, Joe Biden y el presidente Andrés López Obrador, es la primera en su tipo que haya ocurrido, esta reunión trilateral tendrá una agenda amplia desde la seguridad hasta la introducción ilegal de armas, drogas, migración y también comercio internacional.

“Me parece muy acertada la convocatoria a la reunión en Washington el próximo 18 de noviembre; es oportuna, es correcta y el presidente de la República seguramente establecerá con precisión los intereses del país. Nosotros estamos confiados en que el presidente asumirá, como siempre lo hace, la defensa del país. Y esta relación trilateral es una buena señal y es un buen mensaje de que las cosas caminan bien y de que el presidente de la república está ejerciendo su labor diplomática en beneficio del país”, dijo.

Monreal Ávila fue tajante en señalar que Morena no ha negado nada, tras referirse al tema de la falta de medicamentos, y dijo, “en el análisis, la discusión, quizá lo hayan hecho individualmente, algún senador o senadora, pero como grupo parlamentario no hemos negado nada, porque yo soy prácticamente el Coordinador y a mí no me han escuchado nunca que haya existido una posición así”.

“Creo que lo que el Presidente dijo ayer es muy importante: Deben de poner sus barbas a remojar quienes estén incumpliendo con los compromisos del Presidente”, mencionó el senador morenista.









