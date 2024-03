Habitantes de nueve comunidades denuncian irregularidades en panteón de La Ordeña

Alrededor de nueve comunidades de la zona norte de Salamanca se muestran inconformes ante las presuntas anomalías presentadas ante la obra inconclusa que se tiene en la barda perimetral del panteón así como el cobro de supuestas cuotas por parte de Guadalupe Figueroa, encargado del panteón de la comunidad de La Ordeña.

“Ya van tres veces que nos piden dinero para una barda del panteón. Somos muchas las comunidades que estamos dando dinero para el panteón, somos La Ordeña, El Terrero, Marigómez, Los Hernández, Ancón, Loma de Ancón, Los Razos y los Cenizos. No es poco lo que nos piden, son 610 pesos por persona y los muchachos que acaban de hacer su familia les están pidiendo los cobros atrasados más el actual por parte del presunto encargado, Guadalupe Figueroa Moreno”, Soledad Martínez, habitante de la comunidad de La Ordeña.

Los pagos que se les piden a los habitantes de estas comunidades son impuestos por parte de esta persona porque si no, no podrán hacer uso del panteón de la comunidad. El denunciante señaló que a pesar de dar las cuotas, los encargados del panteón no les han dado la información sobre en qué se gasta en la presunta construcción de la barda del panteón.

“Se nos hace un abuso, porque ellos nos dicen que ya no pueden tener un negocio porque nos amenazan con algún arma, pero ellos están haciendo lo mismo pero sin arma. La barda no se ha terminado porque terminan el dinero y no justifican los gastos; es una cuota elevada, tan sólo en La Ordeña más de mil habitantes. De 610 pesos más los que se acaban de juntar quienes tienen que dar los dos pagos atrasados más estos y de todos los ranchos es igual”, explicó.

La denunciantes explicó que en las juntas de las comunidades no dejan que los habitantes no puedan expresar sus inconformidades respecto a la barda perimetral del panteón de la comunidad de La Ordeña.

“Las autoridades nos dicen que este panteón es de la comunidad y no pueden intervenir y no hay quién les ponga un alto y seguiremos así y nosotros por miedo a que nos hagan algo o nos prohíban la entrada de nuestros familiares; estamos inconformes en las comunidades; el día que mi hijo se case, tendré que dar las tres cuotas y si piden otras, igualmente porque si no, no tendré derecho a sepultar a mis familiares. Esto es por miembro de familia y es un abuso, y es imposible que tanto dinero no alcance para una barda; nosotros estamos dispuestos en dar un apoyo más pero ya queremos que se acabe la pedidera, porque hay ingresos al panteón”, puntualizó.

Para concluir esperan que posteriormente se le pueda dar resultados en qué se maneja el dinero, esperando que no haya tanto abuso por parte del encargado en dirigir el panteón.