López Obrador dio un paso a la corrupción y al autoritarismo: Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo afirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un paso a la corrupción, y aseguró que ha denunciado públicamente una alianza entre el crimen organizado y el presidente de la República, y muestra está en las visitas con el Chapo, el tema de Ovidio, además de que han dispuesto de un dinero sin límite, y desgraciadamente esta actitud del primer mandatario ha contagiado a sus gentes más próximos.

En rueda de prensa aclaró que no vino a Celaya para hacer política, sin embargo le fue inevitable contenerse a proponer a los panistas de Guanajuato, después de haberlo propuesto a Santiago Creel, a que los gobernadores y presidentes municipales de Acción Nacional a que se unan, porque tiene mucha gente, pero no tiene estructura.

Te recomendamos: Este año es para acabar con los 100 de corrupción y abandono del Edomex: Delfina Gómez

También señaló que la posible desaparición del Instituto Nacional Electoral es un atentado a la democracia y una batalla política muy fuere del actual Presidente de la República, quien podría terminar tan mal su sexenio, porque además aspira, secretamente, a un Maximato, pero que ya está ocasionando un retraso educativo, científico y tecnológico, además de impedir la creación de nuevas fuentes de energía, que son el futuro del país.

Porfirio Muñoz Ledo calificó a López Obrador como un presidente muy autoritario, pero lo que más le preocupa "es la vulnerabilidad que el presidente deja al país ante los Estados Unidos, por todos los lados la unión americana puede apretar al país"

“Andrés tiene un defecto, es que se inclina ante los de arriba y somete a los de abajo, y tiene que pensar que ya se va. He tenido buena relación con todos los partidos de oposición, con Movimiento Ciudadano, ahora tengo una excelente relación con el PAN, tengo buena relación con el PRI”, expuso previo a una comida organizada por las familias Lemus Muñoz Ledo de Apaseo el Grande.

Por otro lado, comentó que desde el día en colocarle la banda, López Obrador no le ha llamado nunca ni por teléfono, pero tampoco él lo ha hecho.

“No es decepción y tampoco me arrepiento. De qué puedes arrepentir en la vida, cuando el hubiera no existe. Yo luché contra la 4T. La bandera que yo le di a Manuel Andrés en el 2006, fue la cuarta Constitución del país, a la que he trabajado mucho, y él la convirtió en 4 transformación” concluyó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Así como llegó, apoyándose de brazos y manos de allegados, se retiró de la rueda de prensa, y en su camino llegó el ex alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, por lo que Porfirio Muñoz le preguntó de qué medio de comunicación era, y el funcionario del Gobierno del Estado sólo sonrió, pero otros le auxiliaron en su identidad, respondiendo: es familiar.

Nota publicada en El Sol del Bajío