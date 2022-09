Ken Salazar llama "presidenta" a Sheinbaum; después rectifica

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó Presidenta a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; pero después el funcionario estadounidense corrigió y aseguró que él no se mete en la política mexicana.

Este lunes 19 de septiembre, durante la conferencia en la construcción de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos en México, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Salazar dijo: “en esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos vamos a llegar a un tiempo donde sí se puede abrir”.

Mientras el diplomático decía esto, la jefa de Gobierno se mostraba asombrada por las palabras.

Pero más tarde, en el mismo evento, el embajador de EU fue cuestionado si el llamara Presidenta a la funcionaria capitalina se refería a las elecciones presidenciales del 2024.

Ken Salazar, emabajador de EU y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Ante esto Ken Salazar se justificó y corrigió: “No, no, no, yo no me meto en eso, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas ¿no? municipales. Sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único ¿no? que es gobernadora, pero también alcalde, ¿no? No, no, es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”.

Desde hace algunos meses Claudia Sheinbaum mostró su interés por ser la candidata de Morena a la presidencia en 2024, incluso ha sido mencionada como una de las corcholatas presidenciales para las próximas elecciones.