AMLO revela mala relación con Corral y descarta reunión en Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante su gira al estado de Chihuahua no se reunirá con el gobernador Javier Corral pues, dijo, no hay una buena relación.

En conferencia de prensa, el mandatario expuso que Corral ha ofendido al Gobierno de México y puso en riesgo la relación con Estados Unidos por el conflicto del agua en la entidad.

" No tiene caso que se de está reunió porque nos han ofendido y, lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua", señaló.

Incluso, López Obrador acusó que en el conflicto que se vive en Chihuahua por el tema del agua se puso por delante el interés partidista y, ante el próximo proceso electoral se tomó como bandera dicho problema.