AMLO regresa a la conferencia mañanera tras padecer Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó este lunes a su conferencia matutina presidencial a Palacio Nacional, después de ocho días de padecer Covid-19.

El mandatario manifestó al regresar a su conferencia matutina de este lunes “Ya salimos del contagio. Nos fue bien y es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta en síntomas y también en tiempo de recuperación.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente | Al regresar a las conferencias matutinas, el presidente @lopezobrador_ agradeció los mensajes de apoyo. Indicó que ya salió del contagio de #Covid19. pic.twitter.com/IDnFhqRuBU — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 17, 2022

Añadió, “esto es bueno para que no nos espantemos, de todas formas, hay que cuidarnos, evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa; están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y los más importante no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante, dijo”.

Resaltó que, “también lo que ayuda mucho es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque con esa también vamos a lo seguro con la vacuna de refuerzo. Son menos los síntomas y no nos agravamos”, puntualizó.

Asimismo, agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente de su salud, a la vez que dijo que quiere mucho a la gente que se preocupa por él. “Agradecerles a todos por sus muestras de afecto y solidaridad, también, a presidentes, mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud”.

Finalmente, dijo “ya vamos hacia adelante a seguir trabajando de tiempo completo, porque estuve trabajando, pero no es lo mismo ya cuando no tiene uno el contagio ya puede uno puede volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se puede tener cuando se tiene Covid”, concluyó.