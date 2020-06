La Mañanera vista por Reyes Razo | A Chiapas llegó el espíritu de la 4T

Cunde el ejemplo. A Chiapas llegó el espíritu de la 4T. A ver por los pobres. ¡Ea! A alimentar a los niños. Escolares que reciben desayuno. Y comida. "Barriguita llena", califica Rutilio Escandón. Sentido social de este gobierno. "Como el del Presidente López Obrador". Ya bajó el delito en Chiapas. Se nota que no hay tanto robo, ni tanto asalto. Y el gobierno está para servir.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se enorgullece. "Todos los días a las 6 de la mañana se reúne el Gabinete de Seguridad. El Secretario Alfonso Durazo lo encabeza. Coordina. Durazo es hombre muy organizado, útil, honesto. Durazo es...

"Pues a las 6 de la mañana me informan -con detalle- la situación del país. Ya no es como antes -ubicó López Obrador- que le pasaban al Presidente una tarjeta con algún hecho relevante. O se juntaban cada quince días. ¿De qué´se iba a enterar así? Eso ya no Ya les digo las 6 de l mañana m informan lo mismo Durazo que el General Cresencio Sandoval y el Almirante Rafael Ojeda y el General Comandante de la Guardia Nacional. Me pongo al día.

"Chiapas avanza en el combate al delito, a los delincuentes porque el gobernador Rutilio Escandón hace exactamente lo mismo que yo. Se apersona en l Junta del Gabinete de Seguridad. NO mandó a ningún funcionario para que lo represente en la reunión. Ahí está. Pone el ejemplo. Vean los resultados que da.

Estaba en Palenque. En su Edén. Ligero de ánimo, de buen humor se las ingenió para hacer mofa del "Comandante Borolas" propósito de una guayabera que le quedó demasiado larga. Disertó un poco acerca de la prenda. Notó diferencias entre las guayaberas de Yucatán. Exhibió muy orgulloso la que vestía ayer por la mañana.

"Yo domaré a la Pandemia" -produjo con notable determinación. La Pandemia mata y provoca dolor. Enfrentarla demanda esfuerzo de vidas. La de médicos, de enfermeras, auxiliares, técnicos. Ante tal entrega imposible asumir una actitud derrotista, fatalista. Tengan la seguridad -arengó López Obrador- que saldremos adelante.

"Nada de descuidarse. Que no se relaje nuestra disciplina. Higiene. Lavado frecuente de manos. Distancia. Susan Distancia… Conciencia. Tendremos que vivir con el "coronavirus". Y cuidarnos hasta que exista una vacuna. Si es posible quedémonos encerrados en la casa. Ni contagiamos. NI nos contagiarán.

"Sigan las instrucciones que dan los Doctores Alcocer y López Gatell. Saben lo que receten. Alcocer es un Secretario de Salud como hacía mucho no lo había. Investigador de prestigio y renombre, Alcocer alcanzó el Premio Nacional en Ciencias. Hugo López-Gatell es su alumno. Fiel colaborador. Vocero de esta Pandemia. Explica muy bien. Yo sigo puntualmente sus recomendaciones.

"Pido a todos los mexicanos -planteó muy serio López Obrador- no hagan ceso, desoigan informaciones plagadas de mentiras -hasta calumnias- que los conservadores divulgan con el puro afán de desacreditar a mi gobierno, a la transformación del país, a mi persona. Me atacan muy duro.

"Los conservadores viven el tiempo de la ira. Durante 36 años la prensa calló. Los editores quemaban incienso al Presidente. Nunca vieron que privatizaba los bienes públicos. Que sus parientes y amigos robaban, saqueaban. ¡Empobrecían a todos los mexicanos!

"A esta hora, frente esta crisis sanitaria, los conservadores s dan a la tarea de infundir miedo, temor, alarma entre la población. Amedrentan. Crean psicosis colectiva. Alteran ´ánimo y esfuerzo.

"Amarillismo se llama esa práctica. Los conservadores urden una y mil maneras de desacreditar los esfuerzos del gobierno. Quieren que me vaya mal. Que fracase.

Anhelan volver. Con su corrupción, influyentismo, impunidad. Por eso me atacan en todos los frentes.

Y se interrumpió. Puso oído muy atento y captó un graznido. Se le iluminó el rostro. ¡Es una guacamaya! ¡Ese es el grito de una guacamaya ...Sólo aquí, en Palenque están estas guacamayas. Casi se extinguían Nos dedicamos a salvarlas. Trajimos nuevas. Se aclimataron. Fíjense que las guacamayas....