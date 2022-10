AMLO defiende recomendación de la CNDH para reformar el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió durante su conferencia matutina de este lunes a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego que el organismo que preside expresó que los congresistas deben poner a revisión las normas electorales del país, pues acusa al Instituto Nacional Electoral (INE) de guardar intereses partidistas.

“Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres, quién no está de acuerdo en que se respete el voto, quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que solo haya un organismo y no 32, quien no está de acuerdo en que no haya diputados y senadores plurinominales, que son los dirigentes o los achichincles de los dirigentes”, dijo el presidente.

El madatario argumentó en su conferencia de prensa de este lunes que sus opositores “no quieren” a Piedra Ibarra, pues asegura que desde que la propuso como titular de la CNDH, cualquier expresión que realiza es mal vista y subrayó que le tienen rencor porque su hermano fue guerrillero y durante las acciones del grupo suversivo al que pertenenció Jesus Ibarra, fue asesinado en 1973 al connotado empresario Eugenio Garza Sada.

“¿Por qué no la quieren?, porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento revolucionario o subversivo de acuerdo como se le quiera ver y como participó de manera injusta asesinaron a don Eugenio Garza Sada, y ahí quedó un rencor muy fuerte, y cuando se propone a su hermana, entonces toda la derecha en contra, pero ¿qué mejor para la CDNH que alguien que perdió a su hermano?, pero eso no lo perdonan, yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan”, expresó el presidente en relación al communicado emitido por la CNDH.

Pero, más allá del origen de activista de Piedra Ibarra, la polémica surge porque, bajo su gestión diversos analistas han observado un sesgo de la CNDH hacia la adminstración actual. Incluso, la oposición asegura que está bajo el servicio del presidente.

Críticas por apoyar reforma electoral

El pasado domingo la CNDH emitió un comunicado que parece impulsar la reforma político-electoral del mandatario federal, al cual el Partido Acción Nacional reaccionó y pide a la Ombusperson que “saque las manos” de asauntos electorales.

En el pronunciamiento la CNDH llama a los congresistas a que “revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas o faccionales”.

Esto genera suspicacia, toda vez que desde 2018, el actual partido en el poder, Morena, ha dominado practicamente todas las elecciones en los tres niveles de gobierno y, actualmente ostenta la presidencia de la Republica; también mantiene bajo su control ambas cámaras y ha ganado 21 gubernaturas en la República.

Pero a pesar de esto, el presidente dijo este lunes que es necesario que se avale su reforma electoral, pues asegura que con ella, los "conservadores" serán incapaces de hacer fraude electoral en 2024.

Sostuvo que su iniciativa “es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones”, recalcó.

Agregó que su reforma es necesaria y acusó que quienes cometían fraude, ahora se han convertido en demócratas.

“Es como el mundo a revés, los defraudadores, los mapaches están convertidos en demócratas , lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal para información o para refrescar la memoria, los del consejo del INE y del tribunal los nombran los partidos, los eligen en el congreso y se ponen de acuerdo los partidos, tres para ti y uno para el más pequeño así lo hicieron cuando nombraron al tribunal actual”, reprochó el mandatario, aun cuando el partido que él fundó, participó en la ultima renovación de consejeros electorales.

“Siempre han tenido ellos (los partidos) el control del INE y del Tribunal y no es cierto que por ellos haya democracia en México, no, hay democracia en México por el pueblo, no por el INE ni el Tribunal Electoral”, concluyó el presidente.