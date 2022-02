AMLO defiende haber divulgado supuestos ingresos de Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el haber divulgado los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, asegurando que la sociedad necesita tener conocimiento de esta información.

"Esto no se conocía, porque, además de que robaban y saqueaban, no perdían su respetabilidad; se hacían pasar por gente decente, de alto nivel, incluso con ínfulas de superioridad, por eso sus actitudes clasistas y racistas", acusó el mandatario al ser cuestionado por la polémica que se desató durante el fin de semana por la información del periodista divulgada desde su conferencia matutina.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal recalcó que se deben transparentar los ingresos de la prensa y minimizó el que haya violado la ley de datos personales al divulgar los presuntos ingresos del periodista Loret de Mola: “Yo creo que debe transparentarse todo, yo no sé por que se alebrestaron tanto porque señale aquí una información que me hicieron llegar aquí sobre lo que gana Loret de Mola”.

En el mismo sentido, el mandatario señaló que la posición de ciertos periodistas es una historia que se repite cada vez que se busca una transformación.

"Eso le hicieron a Madero [...] en el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, la prensa de ese momento jugo un papel nefasto, golpista; tenían abierta una campaña en contra del presidente Madero, lo acusaban de todo", aseguró López Obrador.

El titular del Ejecutivo reiteró que su gobierno no estaba para medias tintas, ya que no habían llegado para seguir con más de los mismo.

“Que sepan que yo no me voy a dejar, el que se aflige se afloja, tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto”, amagó el mandatario.

Sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola volvió a cuestionar que el periodista ganara 10 veces más que el Presidente.

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022 Mi respuesta a las amenazas y mentiras del presidente. Y todo... por las casonas de su hijo Houston. pic.twitter.com/vlrqyLjGxV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

"¿Por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos, y que regrese el mismo régimen de corrupción", fustigó López Obrador.

En el mismo tenor, anunció que pedirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que revise la obligación de que los periodistas y medios de comunicación hagan públicos sus ingresos, pues aseguró que deben de hacerlo ya que utilizan una concesión del Estado y no la usan para informar, sino para dañar a su proyecto político.

El viernes pasado el titular del Ejecutivo federal divulgó en su conferencia matutina los presuntos ingresos que Carlos Loret de Mola percibía por parte de Televisa y otros medios de comunicación.

Lo anterior provocó el rechazo de diversos actores de la sociedad civil, políticos y empresarios, que señalaron la ilegalidad en la que había incurrido el Presidente al divulgar información privada del periodista.

Horas más tarde, a través de Twitter Spaces se organizó un foro de discusión con el hashtag #TodosSomosLoret en cual se discutió el impacto de los ataques a periodistas y medios de comunicación desde el poder, en un contexto de violencia que ha dejado seis periodistas asesinados en lo que va del año.

Un “space” de récord mundial para ponerle un alto al aspirante a dictador @lopezobrador_ . Gracias por esa solidaridad y ese respaldo. Seguiré haciendo periodismo al costo que sea. Tengo claro que esto va mucho más allá de mí: es la sociedad mexicana defendiéndose. pic.twitter.com/DxZxLfkd97 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 12, 2022

Durante la participación de Loret de Mola, el espacio, que se extendió hasta pasada la medianoche del viernes, alcanzó más de 60 mil oyentes.

