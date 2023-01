AMLO considera a Cuauhtémoc Cárdenas un adversario político con Mexicolectivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma Colectivo por México, también denominado “Mexicolectivo”.

En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que los integrantes del nuevo colectivo político de la oposición tienen todo su derecho de manifestarse y aseguró que están en contra de su gobierno, de la 4T y la calificó como “una especie de ala moderada del bloque conservador”.

Se le preguntó al presidente si considera a Cárdenas como un adversario, a lo que reviró:

“En política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, respondió.

Afirmó que es muchísimo mejor saber quiénes son los adversarios que enfrentar a simuladores.

Llama a Mexicolectivo un ala del conservadurismo

AMLO consideró que el nuevo colectivo político de la oposición “Mexicolectivo” no tendrá impacto en los ciudadanos y la calificó como un ala moderada del conservadurismo.

“Es normal, es que tiene que ejercer su derecho de manifestar y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transfiguración, están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala modera del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación.

“La gentes está muy consciente, México debe estar en los primeros lugares en el mundo en politización, ya no existe el analfabetismo político, si me dicen en qué se ha avanzado, es mucho, pero en lo que más se ha avanzado es en la revolución de las conciencias”.

Ayer, políticos, empresarios, exfuncionarios e intelectuales presentaron el Colectivo por México, también denominado “Mexicolectivo”, en el que dijeron que buscan cambiar el rumbo del país, pues consideran que el actual Gobierno es un fracaso.

En su presentación, señalaron que desean “frenar la instauración de un régimen unipersonal, la ingobernabilidad y la polarización” que está llevando a cabo el presidente López Obrador.