AMLO busca absorber a órganos autónomos

Será el próximo lunes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará a su gabinete una propuesta para reformar a los organismos autónomos e integrarlos a las secretarías de Estado, esto tras considerar que dichos entes utilizan en exceso dinero del presupuesto.

Para especialistas, la propuesta presidencial tendrá como consecuencia la violación en la división de poderes al centralizar en el Ejecutivo funciones que actualmente están en otros organismos encargados de ser sus contrapesos.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador detalló que es imperativo revisar a los organismos autónomos, así como sus funciones para que no haya duplicidad pues, dijo, es necesario ahorrar y no tener tantos aparatos que consuman presupuesto que podría ser transferido a la gente en lugar de quedarse dentro del propio Gobierno.

“Entre más aparatos burocráticos, entre más lujos hay en el Gobierno, entre más sueldos elevadísimos se paguen, menos dinero le llega al pueblo, pues no hay para las becas, no hay para las medicinas, no hay para hacer el camino, no hay para darle mantenimiento a la escuela”, aseveró el Presidente.

En esta ocasión el mandatario se lanzó contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) al considerar que dicho organismo tiene funciones que bien podría desempeñar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para ahorrar así presupuesto.

“Lo del Ifetel, por ejemplo, ¿qué?, ¿no puede pertenecer a Comunicaciones?, lo hacía antes Comunicaciones. El Ifetel cuando se creó, de cuando se creó a la fecha ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿qué?, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones?, porque yo recuerdo que hablaban de que de esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación ¿y hay o no hay?”, cuestionó en la mañanera.

Incluso López Obrador consideró que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (InaiI), organismo al que ha criticado reiteradamente en los últimos años, podría estar adscrito a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para generar ahorro.

“¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa y vamos a ajustar el gobierno a la nueva realidad, ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos burocráticos, entonces vamos a revisar”, puntualizó el presidente.

Luego de estas declaraciones, El Sol de México buscó la postura del Inai sin obtener respuesta al cierre de edición.

Este diario publicó en su edición de ayer que el Inai está dispuesto a debatir sobre el papel que desempeña, como lo afirmó la comisionada presidente del organismo autónomo, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

La funcionaria explicó que la labor más importante del Inai es garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la población, incluido el derecho a la información y la transparencia.

Sobre la propuesta del Presidente, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, señaló que las funciones del Inai “no caben dentro del Gobierno federal, pues violentaría la división de poderes”.

“Creo que más que austeridad estamos discutiendo concentración de poder y un posible retorno al hiperpresidencialismo mexicano. Más allá del presidente López Obrador, la concentración de poder en una sola persona es una práctica riesgosa”, dijo el experto en transparencia en entrevista con El Sol de México.

“Veo difícil, casi imposible, que un subalterno del Presidente instruya, por ejemplo, a la Presidencia o a una secretaria de Estado a cumplir con la obligación de entregar información al ciudadano. Para poder hacer eso se necesita independencia y un subordinado jerárquico no la tiene”, dijo.

De igual manera consideró que desaparecerlo “sentaría también un precedente terrible para los gobernadores, que seguramente van a utilizar el mismo argumento para deshacerse de órganos que les resulten incómodos”, lo cual califica como una regresión.

Por su parte Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica del International Chamber of Commerce, indicó que llevar a los órganos autónomos a dependencias del Estado “eliminaría el sentido técnico de las decisiones para convertirlas en disposiciones políticas”, lo que de igual manera representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control de telecomunicaciones y radiodifusión, la competencia económica y la transparencia.

“El Ejecutivo federal tiene maneras de influir políticamente y buscar el impulso de sus políticas públicas con los nombramientos como los que actualmente están en proceso, pero, insistimos, es prudente hacerlo dentro del orden constitucional y a partir de fundamentos técnicos”, señaló en un comunicado.

Como beneficios de la existencia de órganos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Ifetel, Bernés mencionó que el primero ha supervisado concentraciones económicas por más de 13 billones de pesos y ha impuesto multas por seis mil millones; mientras que el segundo ha reducido los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos.

Por ello, el especialista consideró que su nómina salarial no es gasto corriente, sino una inversión en capital humano necesaria para impulsar en México la división de poderes, el equilibrio y apego al orden constitucional y el conocimiento en la toma de decisiones.