Hay investigación sobre el juez que amparó a Iberdrola contra multa por 9 mil mdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este martes que hay una investigación sobre el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó un amparo a la empresa española Iberdrola para frenar una multa de nueve mil millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de (casi) 10 mil millones de pesos porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”, apuntó en su conferencia de prensa matutina.

Sin presentar pruebas, avisó que si logra determinar que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos se tomarán acciones legales.

Asimismo, reiteró que debe existir una reforma al Poder Judicial para evitar la impunidad de los servidores públicos.

La semana pasada, Gómez Fierro otorgó un amparo a la empresa española para que no pagara la multa, una de las más altas en la historia del sector energético impuesta por la CRE, en tanto resuelve si vendió o no electricidad de forma ilegal.

En mayo pasado, la CRE multó a Iberdrola por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, que determina que sólo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.

La resolución no exime todavía a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se cobrará hasta que se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta que se determine si vendió electricidad de forma ilegal o no.

El 4 de julio, el mismo juzgador mexicano suspendió provisionalmente y pidió realizar análisis pertinentes para determinar que la empresa de capital español pudiera garantizar el pago de la sanción por alta o pequeña que fuera.

Previamente, el 9 de junio, el presidente López Obrador, quien ha sido muy crítico con la compañía española, remarcó que Iberdrola debía pagar la sanción.

López Obrador ofreció un acuerdo a las empresas que se dedican a vender energía a terceros bajo el esquema de autoabastecimiento, aunque no detalló si habría una negociación particular con Iberdrola.

Iberdrola cuenta con una capacidad de nueve mil 348 megavatios entre 12 plantas de ciclos combinados y cuatro plantas de cogeneración, así como mil 163 megavatios generados por siete parques eólicos y tres proyectos fotovoltaicos.