El que nada debe, nada teme: Ebrard se pone a disposición de autoridades tras accidente en L12

El canciller Marcelo Ebrard anunció que se pone a disposición de las autoridades luego del accidente en un tramo de la Línea 12, que dejó al menos 23 muertos y 79 heridos.

"El que nada debe, nada teme. (...) Aquí estoy a la orden como siempre", dijo.

En 2012, cuando Ebrard fungía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2012), se inauguró esta obra, por lo que hay quienes le han atribuido parte de la responsabilidad de lo ocurrido.

Sin embargo, Sheinbaum, respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que no se crearán especulaciones hasta no contar con los resultados del peritaje, por lo que no se debe culpar a nadie prematuramente.

"Se informará todo lo que se tenga que saber, sin importar quién sea", prometió.

El secretario de Relaciones Exteriores destacó que el colapso de un tramo de la Línea 12 es el "más terrible accidente que hayamos tenido en el sistema".

Pidió al pueblo mexicano solidarizarse con los familiares de las víctimas y envió sus condolencias.

Asimismo, reiteró que sin importar quién sea el responsable, "se actuará en consecuencia".

"Cuando esclareces qué ocurrió compruebas y establecer qué responsabilidad hay, quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea".

El colapso

El accidente se registró al filo de las 22:25 horas de este lunes tras el vencimiento de los pilares que sostienen la estructura "ballena" de las vías del Metro, en inmediaciones de la estación Olivos ubicada sobre la avenida Tláhuac.

El servicio en la también conocida como Línea dorada permanece suspendido de manera provisional, se espera un informe por parte de autoridades capitalinas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil se encuentran en la zona para verificar los hechos.