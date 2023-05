XVII Expo Nopal, por debajo de las cifra de 12 mil asistentes

Productores de nopal decepcionados por la falta de presencia de visitantes durante los cuatro días de la Expo Nopal. Manifiestan que cuatro días no son suficientes para llevar a cabo la Expo Nopal.

Durante los cuatro días en los que se llevó a cabo la Expo Nopal en la comunidad de Valtierrilla en donde se contó con la presencia de 151 lugares entre productores de nopal y expositores del municipio y de municipios vecinos a Salamanca en donde se espera la visita de aproximadamente 12 mil asistentes.

De acuerdo a la cifra de dada a conocer por el Director de Desarrollo Económico se espera supera la meta de 3.5 millones de pesos y superar la cifra de 11 mil 200 visitantes, a comparación de la edición del 2022.

Participantes en esta XVIII edición de Expo Nopal dijeron sentirse decepcionados por la poca participación que se tuvo del 25 al 28 de mayo. Manifiestan que se presentó una mala organización por parte de las autoridades encargadas en realizar esta edición.

“Hasta ahorita no creo que se haya cumplido la meta de visitantes durante estos cuatro días para atraer a más gente; lo que si les faltó fue publicidad y más apertura para los demás comerciantes que se quedaron fuera” explicó el productor de nopal.

En lo que coinciden los demás productores de nopal es que no fue la publicidad suficiente para poder atraer más visitantes durante los cuatro días, en donde además externan que es necesario que se necesitan más días poder llegar a las expectativas que es mencionada por las autoridades municipales.

“Hizo falta más publicidad, porque la hicieron muy cercana a la fecha y no nos apoyaron con ella y como consecuencia no tenemos los resultados como ellos decían; ayer se vio un poco más de gente que en días pasados. Nos dejan cuatro días y tres de ellos no hay gente, en uno no te vas a recuperar, antes eran diez días; ya son dos años que el gobierno no quiere apoyar con más días” dijeron los productores.

Posterior al evento de clausura de la Expo Nopal, pasado el mediodía de este domingo, el Titular de la Dirección de Desarrollo Económico Javier Héctor Jiménez Murillo comentó que hasta ese momento, se han presentado una cifra aproximada de siete mil visitantes, cifra que se encuentra por debajo del 2022 y muy por debajo de la meta que se tiene proyectada para este 2023.