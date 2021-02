Viven guanajuatenses con miedo entre el coronavirus

Vivir en una zona con alta transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, es casi sinónimo de acostumbrarse a dejar de ver a las personas que antes frecuentaba, a los vecinos que eran íconos de tal o cual calle o de enterarse de oídas que alguien “ya se murió por la enfermedad” .

Vivir en una zona Covid es también comenzar a familiarizarse con observar la llegada de ambulancias con equipamiento especial para traslado de pacientes con coronavirus y también es empezar a normalizar ver la llegada de camiones con tanques de oxígeno a las colonias casi con la misma frecuencia que llegan camiones repartidores de refrescos o de agua purificada.

Guanajuato lleva más de 40 días en semáforo rojo y los contagios, muertes y hospitalizaciones por Covid-19 no han disminuido; incluso, tan sólo en los primeros seis días del mes, el estado ha sumado más de dos mil 400 contagios confirmados y la proyección es que para finales del mes pudiera haber más de 15 mil contagios de coronavirus.

Pero parece que eso no importa a las personas. La Secretaría de Salud de Guanajuato ha identificado a las colonias con más contagios de Covid-19 y en ellas pareciera que ya es un vecino más, a pesar de haber cobrado la vida de varios habitantes de la zona; como si fuera algo a lo que habría que resignarse, pues muchas personas han optado por ello, por la resignación de que tal vez un día se vayan a contagiar, en vez de aplicar las medidas sanitarias ahora que Guanajuato todavía está a tiempo de no tener un colapso de sus hospitales, pues cada vez son menos los que tienen camas disponibles para atender a pacientes con Covid-19, con todo y el riesgo, costo y esfuerzo que ello implica.

Las colonias San Miguel, en León; Villas de Irapuato y Centro, en Irapuato; Centro y Álamos, en Celaya; Marfil y Centro, en Guanajuato capital, así como Bellavista e Infonavit I, en Salamanca, son las zonas con mayor cantidad de contagios en el estado y sin embargo, eso parece no importarle a los habitantes de esas zonas.

Barrio de San Miguel, decenas de reuniones, decenas de contagios

En el Barrio de San Miguel los rumores de vecinos contagiados por coronavirus rondan tanto como la misma enfermedad Covid-19. Lo cierto es que esta tradicional colonia de León no ha soltado el primer lugar en contagios de coronavirus desde que en marzo comenzó la emergencia sanitaria y basta dar una vuelta por algunas de sus calles para comprender el porqué: varios de sus habitantes andan sin usar mascarilla o cubrebocas, como si la pandemia no existiera, salen al pórtico de sus hogares a platicar sin el más mínimo cuidado, sin temor a enfermar de manera grave, no les preocupa evitar la propagación del SARS- Cov-2.

Pese a los perifoneos para el uso de cubrebocas y los personajes creados por la Jurisdicción Sanitaria VII, como la muerte o Susana Distancia gran parte de la población de esta zona vive imponiendo su voluntad.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el Barrio de San Miguel había 128 casos activos de Covid-19, la semana pasada; el reporte más reciente es de 55. En el acumulado, se informan 567 casos y en muertes acumuladas tiene un registro de 45, según las cifras oficiales.

Elvira Martínez, habitante del Barrio de San Miguel, relata que en su familia nadie se ha contagiado del virus, asegura ella, pero platica del caso de sus vecinos que murieron. “Hay un matrimonio que ya falleció primero el señor y luego la señora. Venían a visitarlos sus nietos y yo creo que ellos los contagiaron; después de los novenarios, desinfectaron y cerraron la casa".

Antonio Velázquez es comerciante de la colonia San Miguel, le dicen El Torero, tiene más de 50 años de atender su puesto. É cree que el uso de cubrebocas va a causar más enfermedades que prevenirlas. "Son imaginaciones, no es cierto, se va a enfermar la gente de los pulmones por durar más de un año tapados, de nariz y boca, porque se están robando el 25% de oxigeno, si la gente no se muere del coronavirus, se va a morir de la enfermedad de los pulmones".

Su argumento es: "pura política, cosa del gobierno" , afirma y menciona "no tengo miedo, solo Dios sabe a quién, yo tengo 79 rondando los 80 años".

Por su parte, Alexa Fernanda López Ramírez dice que ya vivió un caso de Covid en su familia, el de una tía, que presentó temperatura, dolor de cabeza y cuerpo, que tardó tres meses en recuperarse. Para ella, los casos de coronavirus en su colonia son “porque la gente es bien burra, no nos ponemos el cubrebocas, hacen fiestas, no las hemos denunciado pero sí hay muchas fiestas, mucha gente sí entiende en ponerse le cubrebocas y otras no”.

Irapuato y sus fiestas





Cuando inició la pandemia de Covid-19, la zona sur, en donde hay colonias con algún grado de marginación social, eran las que presentaban la mayor cantidad de casos de coronavirus, pues había muchas personas en la calle, no usaban cubrebocas y los niños salían sin protección alguna; sin embargo, a más de 10 meses de la pandemia, la zona con mayor cantidad de contagios activos es curiosamente una de las de mayor plusvalía, Villas de Irapuato, pues de acuerdo con el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, en esta zona hay fiestas casi cada fin de semana.

“¿Por qué Villas de Irapuato? Son terrenos grandes, son casas que tienen jardín, que pueden salir y la única explicación que encontramos es la cantidad enorme de fiestas que están teniendo los jóvenes en esas casas” , dijo el presidente municipal de Irapuato.

Otra zona con alta concentración de contagios es el Centro Histórico. Mauricio Montemayor es comerciante de una abarrotera y en más de una ocasión ha perdido ventas por pedir a sus clientes que usen el cubrebocas.

“Llegan sin cubrebocas y les decimos que es obligatorio su uso para poder venderles y se enojan, hemos llegado incluso casi a los golpes con algunos clientes, pero necesitamos protegernos. Mi papá murió contagiado por estar atendiendo el negocio, mi madre está en casa y con oxígeno, por eso pedimos a las personas que nos apoyen, ya no por ellos, por nosotros, queremos seguir vendiendo, sí, pero también viviendo”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, Villas de Irapuato tiene 75 casos activos, la zona centro 70 y la colonia Miguel Hidalgo 48.

Infonavit I, agarrados de la mano de Dios

Durante la primera fase de propagación del virus, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) dio a conocer los puntos con más casos de coronavirus en esta ciudad entre las que figuraron la zona centro, colonia Bellavista, Guanajuato e Infonavit I, sin embargo, en esta última siguen incrementando no solo los contagios sino también la muerte de sus habitantes.

Pese a los contagios Ernesto González sigue trabajando lavando coches en la calle y ha conocido historias de vecinos que se han contagiado e incluso a otros que han perdido la vida sobre todo en el pasado mes de enero y en lo que va de febrero.

“Se siente tristeza y miedo cuando te enteras que otro vecino esta contagiado, somos personas que nos conocemos de toda la vida y enterarte que fallecieron sin volver a verlos es muy triste, les ha pegado a muchas personas en estas cuadras han muerto como 15 personas”.

Por otra parte, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, informó que desde que comenzó la transmisión comunitaria fue más difícil identificar las zonas Covid-19, es decir los sitios donde se generaron mayores contagios, ya que la propagación del virus Sars-cov-2 se ha extendido por todo el municipio que resulta complicado identificar los lugares con mayor incidencia.

Pese a esto, la incredulidad de algunas personas persiste, pues en las plazas de esta colonia aun hay presencia de niños que salen a jugar, jóvenes que salen a convivir y personas de la tercera edad que se resisten a llevar a cabo los cuidados como el uso de cubre bocas.

Vivir en una zona Covid no ha sido fácil para Enedina pues tener que lidiar con niños no usan cubre bocas, adultos mayores que no creen en la enfermedad y jóvenes irresponsables que se reúnen sin las medidas sanitarias, le ha quitado las ganas de salir de su casa, ni siquiera a tomar aire, “a mí me da miedo, yo evito salir sobre todo donde si sé que hay o hubo personas contagiadas”.

Juan Jesús Martínez García reveló que actualmente Salamanca de cada 10 personas que presentan la sintomatología de la Covid-19, 6.2 resultan positivas al virus “esta es una situación que sin duda debe de ocuparnos y sensibilizarnos acerca de la importancia que tienen las medidas preventivas y la manera en cómo se está transmitiendo” dijo.

San Juanico, zona Covid celayense

Al llegar a la colonia San Juanico era el medio día y algunos vecinos se encontraban afuera de sus casas barriendo, haciendo ejercicio en el pequeño parque que se ubica en la zona y realizando compras en los negocios de alimentos, tiendas de abarrotes, carnicería, pollería, ropa, banquetes, expendio de cerveza, florería, estética, papelería, entre otros, que continúan con su actividad económica cuidando las medidas sanitarias y portando el cubrebocas 9 de cada 10 personas.

Al preguntar con los vecinos cómo es vivir en una de las zonas con mayor número de contagios por Covid-19, algunos respondieron que el lugar es tranquilo y desconocen por qué se encuentra en los primeros lugares de contagios, mientras que otros dijeron que entre semana hay poca afluencia, pero las tardes de los fines de semana en ocasiones se reúnen las familias o amigos a hacer pequeñas fiestas.

El señor Gustavo, habitante de la zona, indicó que en los edificios de departamentos que se encuentran a un lado del suyo, las tardes de los sábados y domingos empiezan a llegar las familias o amigos de sus vecinos para convivir. Mencionó que no conoce a ninguna persona contagiada, pero “no dudo que sí haya casos porque a veces hacen pequeñas fiestas y se quitan el cubrebocas”.

Guanajuato y la movilidad de cada fin de semana

Mientras los números de contagios y defunciones por COVID-19 van al alza, en las zonas de alto riesgo de la capital, la nueva normalidad y el respeto a las medidas sanitarias han quedado de lado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en el Estado, la zona centro y la colonia Marfil, son los sitios de la capital donde el número de contagios, con corte al mes de enero, va al alza con 76 y 24 contagios, respectivamente.

Sin embargo y pese a ser las zonas donde se ha suscitado el mayor número de contagios, las medidas se han relajado en su totalidad, incluso con la venia de las autoridades municipales.

El relajamiento de las medidas también pone en riesgo los comerciantes que operan en la zona centro, pues el señor Antonio, quien ofrece alimentos de manera informal, nos narra que hay temor de contagiarse durante su labor, pero la prioridad es llevar alimento a casa.

“Vienen a comprar, a veces sin cubrebocas, a veces en bola, pero no puedo no venderles, sino que llevo a casa, aunque haya miedo no puedo dejar de vender, y hasta que no nos pegue, que esperemos que no sea así, hay que seguir en friega”.

Por otro lado, la colonia Marfil, que a pesar de sus 24 contagios, la actividad comercial prevalece, principalmente la industria restaurantera, pues son varios los comercios en la zona.

Desde bares, botaneros y repostería, son parte del paisaje en la colonia Marfil, donde las personas se reúnen para deleitar, además de un alimento, un posible contagio de COVID-19.

San Miguel de Allende, entre el coronavirus y turistas

A pesar del aumento de contagios en zonas como la San Rafael, la vida cotidiana sigue con normalidad. Y es que al parecer la mayoría de los contagios no se ha dado en las calles, sino que llega a casa desde los trabajos o por la realización de reuniones clandestinas, que se dan cada fin de semana en las casas habitación de las colonias, mencionó Jorge Vidargas, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

"Estas colonias siguen siendo repetidoras de contagios, incluyendo el centro de San Miguel, esto por los negocios a donde llegan las infecciones por los usuarios. En primer lugar los que se están enfermando son los empleados, segundo lugar amas de casa, tercer lugar los estudiantes y entonces esto ha provocado que la dinámica de la movilidad de las personas que salen a trabajar, al regresar infectan a sus familiares. Por lo que ahora se están dando estos brotes intrafamiliares, tenemos casos de familias de cinco integrantes donde se infectan tres o cuatro en la misma casa". Explicó Jorge Vidargas.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, aseguró que hasta el momento en San Miguel de Allende, no se ha dado ningún brote en una fábrica o de un negocio grande; siendo así que los brotes de contagios se han presentado sólo en casa, siendo la razón principal de la elevación del número de enfermos.

Otro de los factores que han propagado el virus, es la falta constante del uso de cubrebocas y las fiestas y reuniones entre familiares, donde no se aplican medidas como la sana distancia y de ahí sigue en aumento el contagio intrafamiliar. "Mientras que en el centro de la ciudad, en la parte turística tenemos un apego del cubrebocas del 50% al 60%, en las colonias escasamente llegamos al 20%". Mencionó Vidargas.

