Visitantes relajan medidas sanitarias

El Área Natural Protegida del municipio es uno de los lugares más visitados por la población en esta fecha, sin embargo desde el año pasado se ha pedido a la población que lo visita que tomen las medidas de sanidad ante el Covid-19, pese a ello la gente ha relajado medidas de salud.

El integrante de la Asociación Civil Área Natural Protegida del río Temascatío Lázaro Uc Más, expresó que pese a que se les ha hecho una invitación a la gente que visita la zona que tome sus medidas de sanidad la mayoría no lo hace exponiendo a demás visitantes y pobladores de la zona.

Invitó a que la ciudadanía espere un tiempo considerable a que los contagios disminuyan y se pueda transitar en esta zona de manera segura, por lo que se está en espera de un protocolo a seguir para poder visitar con menor riesgo de contagio.

Además recomendó no bajar la guardia ante el cambio de semáforo a color amarillo con alerta, mantenerse en casa y no salir de no ser necesario, así como preservar la sana distancia y hacer uso de las medidas sanitarias que ya se han emitido.

El Área Natural Protegida del río Temascatío en esta época de lluvia se comienza a poner con una vegetación más verde y el nivel del río aumenta, por lo que los fines de semana familias salmantinas van a pasar ratos agradables.

Para finalizar, el miembro de la asociación civil dijo que pese a que son zonas al aire libre se tienen que tener presentes las mediadas de sanidad y muchos de los visitantes no las toman en cuenta, pues ni cubrebocas usan.