Violencia familiar y homicidios han aumentado en el 2023

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los ocho meses del 2023 los índices de violencia familiar y de homicidios dolosos aumentaron 24% respecto al mismo periodo de 2023, por lo que el presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca, César Raymundo Gomez, urgió a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada a trabajar en conjunto para contrarrestar esta incidencia.

“Dentro del Observatorio Ciudadano, mes con mes hacemos los reportes y esto va en incremento cada mes, no hemos visto una disminución importante en este rubro, siempre lo hemos dicho necesitamos trabajar junto con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, no solamente en las perspectiva municipal, creo que se deben de hacer estrategias puntuales, detectar las zonas vulnerables donde haya estos delitos e implementar acciones sociales y no sólo regalar despensas o dinero no es la estrategia, necesitamos fomentar el deporte”, consideró.

Este tipo de delitos han ido en aumento en los últimos ocho meses del presente año, en el caso de los homicidios dolosos se ha registrado un incremento del 24% a comparación del año pasado. Hasta el mes de agosto se tiene el registro de 139 homicidios en el municipio de Salamanca, mientras que en el año 2022 se registraron 173 casos.

Respecto a la violencia familiar, en el mismo lapso del 2023 se han registrado 460 reportes al mes de agosto, a comparación de los 12 meses del año anterior con un total de 672 reportes, lo que hasta el momento ha representado una disminución del 3% de los reportes registrados en el semáforo delictivo del estado de Guanajuato.

Esto se derivó luego de que hace unos días se registró el feminicidio de una mujer en la comunidad de Valtierrilla, en donde el gobierno municipal logró la detención de Marco “N” en el momento de los hechos ocurridos en la comunidad más grande del municipio de Salamanca. De igual manera, el colectivo feminista lamentó los hechos en donde en el estado de Guanajuato se han incrementado.