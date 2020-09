[VIDEO] Reprueban pinta en barda de monumento al Pípila

GUANAJUATO, Gto; El diputado local Raúl Márquez Albo solicitó que sea restaurada la imagen original de la cantera de la barda que circunda el monumento de El Pípila que fue pintado en color azul, “porque es un emblema internacional que identifica a nuestra capital del estado”, mientras que el líder estatal del PVEM, Sergio Contreras recortó que sus diputados ya presentaron una iniciativa para dejar de utilizar los colores partidistas en infraestructura.

En entrevistas por separado y luego de conocer la publicación que hizo en redes sociales la ex directora del museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, quien difundió una fotografía donde se observa que fue pintado de azul la barda, primero, el dirigente del Partido Verde dijo a la OEM “yo nunca he estado de acuerdo en que primero se pinten edificios gubernamentales o infraestructura y señalética del color del partido que esté gobernando”.

Agregó “a mí me parece que ya de entrada esos temas deberían de estarse erradicando como lo ha propuesto en las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado”.

Contreras Guerrero enfatizó “el pintar de un color partidista un monumento histórico que además está resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y que es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, me parece aberrante”.

Esto es una agresión al ciudadano, una agresión a la cultura de nuestro estado, es una agresión a ese monumento histórico y es una agresión al respeto de las imágenes de la historia, no podemos pintar las imágenes públicas a nuestro interés partidista





Raúl Márquez Albo | Diputado

El INAH debe solicitar que se quite ese color de un edificio que representa la historia de nuestro país y que no debe de ser utilizado bajo ninguna circunstancia por el color de ningún partido político, “es una decisión muy desafortunada y lamentable y no debe quedarse cruzado de brazos el INAH”, terminó.

Por su parte, el legislador de Morena, Raúl Márquez Albo consideró “es otra de las cuestiones que hace el presidente municipal de nuestra capital en donde se ve esa tendencia a marcar a su Partido en todas sus acciones”.

Finalmente, el diputado reprobó esta acción del presidente municipal Alejandro Navarro “y reclamo que se restaure la imagen original porque es un monumento histórico de nuestra ciudad y que identifica a nuestra capital del estado a nivel internacional”.