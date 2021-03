[VIDEO-GALERÍA] Productores se manifiestan en carreteras; exigen mejoras para el campo

Integrantes del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense realizaron una manifestación simultánea en al menos siete municipios para exigir el esclarecimiento del asesinato del líder campesino Armando Villarreal Martha, ocurrido el 14 de marzo de 2008, pero también para pedir que regrese el programa Diésel Agropecuario, así como solicitar a la Profeco una investigación del porqué el fertilizante y agroquímicos han incrementado su precio hasta en un 100%.

La manifestación comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana del viernes, cuando de manera paulatina más de mil campesinos del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense en el estado tomaron varias carreteras, las cuales cerraron de manera parcial, pues se permitió la circulación en cada una de éstas.

Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, explicó que cada año es realizada una manifestación para exigir a la Fiscalía General de la República el esclarecimiento del asesinato del líder nacional campesino, Armando Villarreal Martha, asesinado el 14 de marzo de 2008 y que año con año van sumando peticiones a las autoridades y en este caso fueron dos directas hacia el Gobierno Federal y hacia la Cámara de Diputados.

Vázquez de la Rosa dijo de las exigencias es que regrese el programa Diésel agropecuario, “pues si bien los gobiernos anteriores tenían el programa, no le ponían el presupuesto, pero este gobierno no sólo no le puso, sino lo eliminó, no existe en las reglas de operación y es un programa noble que no implica coyotaje, porque es como los programas que le gustan al presidente, que lleguen directamente al productor, que tenga un beneficio para la gente, entonces estamos exigiéndole a Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y a la Cámara de Diputados que reactiven este programa”.

El dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense dijo que otra exigencia es que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realice una investigación sobre el precio que actualmente tienen tanto el fertilizantes como otros agroquímicos, pues señaló que no hay motivos para los incrementos y puso como ejemplo que la urea costaba cinco mil 700 pesos la tonelada y ahora se vende en más de 10 mil pesos, sin que el petróleo o el dólar hayan aumentado en el último mes.

“Nosotros vemos claramente que los comercializadores, que son unos cuantos, han aprovechado que el productor tuvo un buen precio en el maíz y se espera un buen precio de trigo en los próximos meses y están tratando, una vez más, de robarle la riqueza al productor, a través de la materia prima, que es el fertilizante y el agroquímico”.

“(...) No hay lógica y exigimos a la Profeco, porque ahora sí somos consumidores, normalmente cuando nos quejamos de los precios de los granos nos dicen 'es que tú eres vendedor, no eres consumidor, tú no puedes quejarte', eso es lo que siempre nos dice el Gobierno Federal, ahora sí somos consumidores y pedimos una mesa de trabajo con Profeco para que hagan una investigación en los precios”.

La manifestación de los productores fue realizada de manera simultánea en Tarimoro, a la altura del entronque de La Moncada; otra más en Celaya, a la altura de la comunidad de Rincón de Tamayo; en Irapuato fue en el Libramiento Norte, cerca de la curva del Hospital Materno Infantil; en la carretera federal 57, cerca del entronque con Doctor Mora también hubo manifestación, así como en Silao y en León, en donde los productores estuvieron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, sí como en el municipio de Manuel Doblado, en el entronque conocido como El Maguey.