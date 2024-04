"Me parece deleznable que un gobierno esté estropeando todo el proceso electoral”, Vicente Fox

León, Gto. El ex presidente México, Vicente Fox Quesada, dijo que le parece “deleznable” que el gobierno federal esté estropeando el proceso electoral y meta las manos donde no debe.

Sin embargo, el ex mandatario federal, comentó que pese a todo eso, el próximo dos de junio van a ganar la Presidencia de México con Xóchitl Gálvez a la cabeza y la gubernatura de Guanajuato con Libia Dennise García Muñoz Ledo, ambas candidatas de la coalición PRI, PAN, PRD.

"Me parece deleznable que un gobierno esté estropeando todo el proceso electoral, que esté metiendo las manos donde no debe, pero aún así vamos a ganar, vamos a ganar con Xóchitl, vamos a ganar con Libia aquí. No tengo la menor duda", dijo.

Referente a las encuestas que han posicionado en el número uno a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, en Guanajuato, dijo que “no valen”, pues aseguró que “todo mundo inventa” cuentos.

"Todo el mundo inventa cuentos, inventa entrevistas, eso no vale. Vale el día de las urnas, vale ir a votar", agregó.

Esto luego de que en su más reciente estudio una consultora difundió que los números apuntan a que la alianza “Sigamos Haciendo Historia” ganaría la elección en el estado de Guanajuato por un margen de 15.8 puntos sobre Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Vicente Fox añadió que es criminal usar los programas sociales de manera electoral como lo hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y descartó que en caso de que Xóchitl Gálvez gane la presidencia vayan a desaparecer, aunque serán manejados con eficiencia.

“Se han usado electoralmente de manera poco democrática, los programas sociales deben de continuar, van a continuar con el gobierno de Xóchitl porque son programas que manejados con eficiencia, con transparencia le da un apoyo importante a las personas para arrancar, pero usarlos electoralmente es criminal”, añadió.