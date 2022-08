Viajará gobernador a Sudáfrica

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- A petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero además con el permiso del pueblo y de su esposa, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo viajará a Sudáfrica con el fin de promover los modelos de los Centros Impulso, hoy Centro Gto Contigo SÍ, en donde se empodera a la mujer con talleres y capacitación para el desarrollo de micro empresas.

“Recibimos una invitación de la ONU para presentar el proyecto de la mentefactura de los nodos en los Centros Impulso, porque es un tema que muy poco se ha intentado en el mundo, pero muy poco se ha logrado bajar a colonias y comunidad, porque siempre queda a nivel de academias y universidades”, explicó.





Aclaró que el Gobierno del Estado de Guanajuato no pidió nada a la ONU, sino que a los representantes les llamó mucho la atención, porque han acudido a eventos en donde se presentan programas de mentefactura, y lo quieren replicar en muchos países en desarrollo, como Sudáfrica, en Suramérica.

“Va a ver un evento en Sudáfrica , y quieren que vaya y lo presente, lo explique el proyecto a líderes mundiales. Pero no puedo ir a un viaje express solamente a eso, sino que iríamos por más. Ya habíamos anunciado que vamos a Singapur y a China, en noviembre, en donde irán alcaldes, incluyendo al presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza, que está invitado”, detalló.

Aclaró que se hará el viaje a Singapur con los alcaldes de Celaya, Irapuato y León, así como con algunos diputados y secretarios, pero si coinciden las fechas, pasaría a Sudáfrica para platicar cómo se puede aplicar la innovación en tema social.

“Lo que he buscado en todos los viajes, es que no le cueste al Estado. El viaje a Islandia nos lo pagaron a mi esposa y a mí. El próximo viaje a Estados Unidos lo pagamos, pero el de Europa lo paga la empresa Ferrero. Estamos viendo si en el caso de Sudáfrica que no lo pague el Gobierno. Y a Singapur sería a finales de noviembre o principios de diciembre”, enfatizó.





Centro de Capacitación

En cuanto al Centro de Capacitación en Santa Rosa de Lima, explicó que a fin de su administración quedará en un 60 % avance, pero funcional desde las primeras etapas que se realicen; y aseguró que no será un elefante blanco.

“Se construyó la barda, con una inversión de más de 80 millones de pesos, una fortaleza. Se detuvo el proyecto por el tema de pandemia y se mandaron los recursos para medicinas contra el Covid. Pero ya se está terminando el proyecto en secciones, y esperamos que en breve se lleve a cabo la colocación de la primera piedra de lo que será el edificio”, dijo.

Reconoció que tal vez no concluya en su administración, y la inversión total será más de mil 200 millones de pesos, pero se construirá por etapas funcionales, porque tendrá campo de tiro, dormitorio, y muchas otras etapas.