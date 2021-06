Verificentros están al borde de la quiebra

La verificación vehicular es un programa que tiene por objetivo normar la verificación vehicular en el estado de Guanajuato a través de acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire, sin embargo de septiembre a la fecha en Salamanca estos centros se encuentran trabajando al 15 % de su capacidad.





Norma Angélica Clemente Guerrero ,titular de un centro de verificación, señaló que actualmente los centros de verificación vehicular atraviesan por una preocupante situación, explicó que hace dos años el nivel de verificación oscilaba entre el 40%, sin embargo cada vez es mayor la apatía de la ciudadanía para cumplir con el programa.

La baja afluencia generó que dos de los 10 verificentros que hay en el municipio cerraran sus puertas.

“Todos los centros del municipio estamos en la misma situación, no sé si sea la falta de operativos, la situación económica o qué esté sucediendo. Tenemos clientes que son los que siempre cumplen y ellos son los que asisten. Pero creo que no debemos dejar de lado que Salamanca es uno de los municipios con mayor contaminación, entonces se deben de cuidar las condiciones en las que se encuentran los vehículos para ver que no emitan tantos contaminantes al aire”.

Norma Angélica Clemente explicó que la baja afluencia de vehículos ya generó que dos de los 10 verificentros que hay en el municipio cerraran sus puertas y otros más redujeran su plantilla laboral.

Manifestó que al momento están por cerrar el semestre para las terminaciones 9 y 0 y el costo oficial sigue en 263 pesos que se ha mantenido desde inicio de año.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Celebran a San Juan Bautista

Por su parte la Dirección de Movilidad, Transporte y Vialidad señaló que de enero a la fecha se han aplicado 182 infracciones por este motivo, además indicó que este viernes se realizará un operativo vehicular para verificar el cumplimiento del programa.

Dato: Los propietarias de vehículos que utilicen gasolina, diesel, gas licuado de petróleo L.P. o gas natural, deberán someter su unidad a la verificación vehicular.