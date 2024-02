Vandalizan dos templos en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, se presentaron actos sacrílegos en la Parroquia Inmaculada Concepción de la comunidad de Cerro Gordo y en el templo ubicado en la colonia Floresta; uno de los cuales quedó captado en video, en el que se ve a un hombre destruir parte de una estatua e iluminación del centro religioso, mientras que en el otro fue sustraída una campana.

“En la capilla de Santa Teresíta del Niño Jesús de la colonia Floresta se llevaron una campana que acabamos de comprar de aleación bronce, cobre y estaño con un peso de 60 kilos además de robarse equipo de sonido que consiste en dos bocinas, micrófonos inalámbricos y el cable; no es la primera vez que roban en la primera ocasión se llevaron otro equipo de sonido, sillas de plástico así como otra campana; en esta ocasión apenas íbamos a instalar la campana porque esperábamos cómo instalarla y que la gente la viera”, comentó el Sacristán.

Se comentó que tan solo el monto económico de la campana es alrededor de 20 mil pesos, misma que había sido adquirida por los donativos que realizan los colonos de este fraccionamiento ubicado al sur del municipio.

“Les pedimos de favor a la gente que no compre la campana, está troquelada, dice 2022. Nunca pensamos que esto iba a suceder, pedimos que no sean cómplices de este delito; por la parte trasera tenemos un acceso, el cual fue destruido y por ahí sacaron la campana, creemos por el lado del panteón ya que por el lado de Virreyes la barda no mide ni un metro”, indicó.

En este sentido, la Parroquia Inmaculada Concepción de la comunidad de Cerro Gordo también presentó este tipo de acciones, las cuales quedaron registradas en vídeo en donde ingresa a este recinto un hombre que con el rostro cubierto realiza destrozos a una estatua del papa así como daños a un sistema de iluminación ubicado en el estacionamiento de esta parroquia.

Estos hechos se registraron en un lapso menor a 24 horas en distintos puntos de la ciudad. Ambas partes afectadas solicitan el apoyo de la ciudadanía para poder dar con las personas responsables de estos hechos y puedan ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.