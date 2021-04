Van a votar pero no saben por quiénes

A 11 días de haber comenzado la veda electoral, los salmantinos se encuentran indecisos e incluso otros planean no votar el próximo 6 de junio, sin embargo sus peticiones giran en torno a la seguridad y oportunidades laborales.

Ana sí acudirá a votar, pero aún no se decide por un candidato.

Seguridad, generación de empleos, atención al comercio y medio ambiente, son algunas de las solicitudes de mayor importancia para los salmantinos que serán los encargados de elegir a sus representantes en el mes de junio.

“No, todavía estoy indecisa. Yo lo que podría pedir es seguridad, sí acudir a las urnas a votar pero todavía no sé por quién voy a votar, voy a escuchar sus propuestas para ver qué ofrece cada uno de los candidatos y, en base a eso, poder emitir mi voto”, dijo Ana.

María del Carmen tampoco se ha decidido por quién votar.

“Yo no votaré por nadie porque todos están para llorar, tan malo el pinto como el colorado, no sé ni quiénes son los candidatos, nomás una que le dicen Coral, del PAN, no sé ni quién ande y de Morena sí va a ser igual que la que está, pues no, pero si se me acerca uno de ellos, una de mis peticiones sería seguridad”, señaló María del Carmen Hernández.

“Todavía no sé, porque muy agotada, no me he puesto a checar los perfiles, pero lo que yo pediría apoyo a comerciantes y atención a la seguridad de Salamanca, sin embargo sí necesito saber sus propuestas para saber qué es lo que nos conviene y cómo nos va a beneficiar”, dijo Sandra.

“Yo sí voy a acudir a las urnas a votar el 6 de junio, e incluso ya sé por quién. Yo pediría mayor seguridad, oportunidades de trabajo y apoyo al comercio”, dijo Daniel.

“Aún no sé por quién voy a votar porque necesito conocer sus propuestas, pero lo que pediría ambiente, seguridad, porque sales con miedo a que alguien te esté siguiendo o que en siguiente semáforo te quiten el carro; aún no. Necesito conoce sus propuestas, sí planeo acudir a las urnas”, indicó María Dolores.

“Todavía no sé por quién voy a votar, estoy conociendo sus propuestas y la preparación que tienen, pero lo que sí pediría es que se enfoquen en el tema de cultura y turismo, creo que Salamanca tiene mucho que ofrecer en esos dos ámbitos y nunca se han explotado como debe de ser”, señaló Ángeles.

Aunque la contienda electoral para la alcaldía de Salamanca apenas acaba de comenzar y los salmantinos aún están indecisos, tienen claro que lo que más quiere es seguridad.