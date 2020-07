SAPAM pide ayuda de la población

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- En temporada de lluvias, las alcantarillas se tapan con mayor frecuencia, debido a la gran cantidad de basuras grasas, aceites y desechos sólidos que se vierten, por lo que SAPAM, pide a toda la ciudadanía su colaboración para evitar arrojar cualquier tipo de desecho solido por la coladera.

Es frecuente que en las calles, las coladeras se tapen por el exceso de basura, y pese a que hace varios días se comenzó a destapar las coladeras, en las pasadas lluvias en algunas calles del municipio se anejo el agua, por lo que es indispensable que los colonos ayuden para evitar estas pequeñas inundaciones.

Uno de los principales problemas, es el vacio de aceite por las coladeras del hogar, ya que al solidificarse generan obstrucciones en las tuberías, por lo que se les recomienda evita tirar grasas y aceites, la mejor forma de deshacerse de esta desecho es ponerlo en un contenedor de plástico y posteriormente depositarlo en la basura.

Por ello, se les hace un llamado a la población para que se tenga conciencia de esto, y no arroje el aceite sobre el drenaje del hogar, así mismo se le pide que no tire su basura en las calles pues estas llegan a las coladeras y las tapan provocando que el agua no corra por el drenaje.