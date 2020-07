Reglas de sanidad sin aplicarse en tianguis

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Luego de que para inicios de este mes se llegara al acuerdo con los comerciantes de que se reabrieran los tianguis del municipio, este pasado martes los comerciantes que se instalan los en la explanada de la Avenida Democracia, fue nuevamente suspendido.

El municipio aun se encuentra en contingencia de salud ya que, los casos aumentaron llegando a los 392 casos confirmados y teniendo aun 55 en investigación, por lo que se tienen que seguir las medidas de salud al pie de la letra.

Sin embargo, estas reglas de sanidad no se respetaron por parte de la población, que no uso el cubrebocas y no respeto la sana distancia ante ello se tomo la acción de volver a suspender este tianguis que es uno de los más grandes que se instalen en el municipio.

Asimismo los comerciantes se encuentran molestos pues la medidas ellos las siguieron, al ofrecer gel en sus puestos y eh invitar a la gente que no se aglomerara en un solo puesto, “Les decíamos que no se juntaron tanto, y que respetaran su sana distancia, pero la verdad los consumidores no entendían al cien, si bien había unos que si usan su cubrebocas otros muchos no, y pues nos afecto esto ya que van a volver a suspender el tianguis” expreso Saúl Morales.

Por ello, la actual administración se les pide a los tianguistas del municipio el apoyo y la comprensión para no instalarse en los lugares de costumbre, “Si nos va a volver afecta mucho esta media ya que pues es de donde vivimos y sacamos para comer, pero si la gente no entiende y acata estas medidas de salud pues tampoco queremos ser un foco de contagios, solo esperamos que no duren mucho”. Comento Mónica Sánchez comerciante.