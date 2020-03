Panaderos afectados por COVID 19

VALLE DE SANTIAGO, Gto (Informex- OEM).- Productores y vendedores de pan en la ciudad han comenzado a tener mermas es sus ventas. Desde la semana pasada comenzaron a registrar menores ingresos.

Los tahoneros locales se quejaron de que en lo que va de esta semana se ha podido notar un repunte en la crisis.

Además que los productores del pan comenzaron a tener que lidiar con los costos de sus materias primas.

“Desde que inicio esto de las medidas de salud, hemos tenido muchas situaciones que nos han afectado, pues la gente ya casi no viene a comprar pan, es muy poca la gente que viene estos días”, comento Marcelino López panadero de la ciudad.

Además los productores del pan comenzaron a tener que lidiar con los costos de las materias primas ya que los costales de harina y de azúcar subieron hasta cien pesos más de precio, y los panaderos tienen que seguir manteniendo sus precios.

Marcelino López dijo que “son muchas cosas las que nos han afectado en estos días pues, a nosotros nos subieron los precios de nuestro insumos, pero yo no puedo subir mis precios porque de por si no hay ventas. La otra es que como ya la gente no está saliendo a los lugares públicos, solo van a lo que necesitan, pues eso me ha pegado a mi”.

Varios comercios han comenzado a cerrar para evitar las perdidas en sus ganancias, dijo Marcelino López, sin embargo otros muchos viven al día pese a que las ventas han bajado más de la mitad.

Él tahonero de muchos años de tradición, dijo, seguirá abriendo su panadería pues es su único sustento económico.