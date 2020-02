Entregan material de construcción para puente que unirá a comunidades

VALLE DE SANTIAGO, Gto.-La Dirección de Obras Públicas de la actual Administración Municipal hizo entrega a los vecinos de Rancho de Guadalupe y de San Francisco Javier (Rancho Grande) de material de construcción para la edificación de un puente vehicular que unirá a estas dos comunidades, en evento encabezado por el Presidente Municipal, Alejandro Alanís Chávez.

El Director de Obras Públicas, Jorge Flores Lara, mencionó que dicho puente tendrá como dimensiones un ancho de 4 metros y 6 metros de largo, Asimismo, tendrá muros con piedra para la cimentación del puente, y para la circulación de los vehículos se colocará una losa de concreto armada con acero. Para tales acciones, se proveerán 9 toneladas y medio de cemento, 300 kg de varilla de 3/8, 19.5 metros cúbicos de arena y 21 kg de alambre.

En el evento, estuvieron presentes junto al Alcalde y al Director de Obras Públicas, los Regidores del H. Ayuntamiento 2018-2021, José Manuel Enriquez Gallardo y Ramiro Aguilar Martínez y el Director de Desarrollo Social y Rural, Victor Manuel Flores González, promotores rurales de la administración y familiares y vecinos de la obra a ejecutar.

El Alcalde Alejandro Alanís Chávez se dirigió a los beneficiarios, y comentó: “Cuando vine aquí a San Francisco me jalaron…vénganse, que necesitamos un puente, para que viere, y a mí me gusta mirar, es una necesidad muy sentida, vienen muchos los camiones cargados de la cosecha, entran por San Francisco, por Rancho Grande, y van amolando el concreto. Aparte, aquí es mucho más fácil la salida. También me pudieron un apoyo para el kínder, no se me olvida”, dijo.

El Primer Edil continuó: “Lamentablemente, del Gobierno Federal hemos recibido prácticamente nada. Eso, lejos de dejarnos con las manos caídas, sin hacer nada, con los brazos cruzados, al contrario, nos ha motivado para moverle, y ver qué ahorros podemos hacer en Presidencia. Tan es así, que a principios del año, a los directores generales y puesto de primer nivel, no les subimos recurso, aquí también al ayuntamiento tampoco nada”, “su servidor, yo, me bajé el sueldo. Para que ese recurso se derrame, llegue y escurra a donde hace falta”, comentó.

El Primer Edil Alanís escuchó los agradecimientos de los vecinos, y reafirmó el compromiso de seguir haciendo obra para estas comunidades importantes, y la relevancia de la participación ciudadana para la atención y concretización de so-luciones.