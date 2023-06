Celebrará 30 años de cantante la vállense Erika del Rocío

Valle de Santiago, Gto.- Luego de una ausencia de varios años de no presentarse en el escenario, la cantante Erika del Rocío interpretará las mejores melodías de Rocío Dúrcal, Lucero, de Selena Quintanilla y de su propia autoría en el jardín principal de este municipio, el sábado ocho de julio, por lo cual invitó a sus familiares, amigos y admiradores para que la acompañen ese día.

En sus inicios, Erika del Rocío Raya Vallejo participó en un concurso realizado en el ya desaparecido parque recreativo Reyno Aventura de la Ciudad de México, en donde obtuvo el primer lugar. Dicho evento fue promovido por Televisa y la felicitaron a la joven cantante los actores Jorge Salinas, Héctor Soberón, Carlos Cámara, Paty Navidad y algunos otros talentosos que siguieron su trayectoria en las diferentes fases eliminatorias de dicho concurso.

Posteriormente fue contactada telefónicamente de las oficinas del famoso actor y conductor de televisión, Paco Stanley, invitándola a participar en un concurso llamado “Hoy nacerá una estrella ”, llevado a cabo en los foros de la famosa XEW, en donde apoyada por el gran público asistente que fungió como juez calificador obtuvo siempre el primer lugar en todas las fases eliminatorias, llegando así a la gran final y recibiendo felicitaciones del Paco Stanley y de sus compañeros Benito Castro , Mario Bezares, entre otros.

Después de este concurso fue invitada para realizar la grabación de un demo que contiene cuatro temas musicales covers, para empezar a promover su talento con las diferentes casas discográficas. Dicha grabación fue realizada por Humberto Ortega Ruiz, quien posteriormente se convertiría en el autor de diferentes temas cantados por Erika, así como su productor musical del primer disco que grabó profesionalmente.

En entrevista con El Sol de Salamanca, Erika del Rocío recordó que inició a cantar a los seis años, por lo cual esta profesión le significa mucho.

“Es algo muy bonito estar en los escenarios y haber dejado por un tiempo de cantar durante los dos años de la pandemia que originó el Covid-19, de los años 2019 al 2021; fue algo muy triste para mí, pero después me he presentado en fiestas particulares y tenía tiempo de no me presentarme para el público en general”.

Por lo cual, el ocho de julio se presentará en el jardín principal de Valle de Santiago, donde espera que acudan muchas personas, al igual que sus familiares, sus amigos de este municipio, de otras ciudades del estado de Guanajuato y de otras entidades del país a quienes les agradece su apoyo en estos 30 años de trayectoria que tiene como cantante.