Alcalde en espera de sus resultados de Covid-19

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Luego de que en los pasados días se llevara a cabo una firma de convenio entre los municipios de San Francisco del Rincón y Valle de Santiago, el alcalde Alejandro Alanís Chávez se realizo la prueba de Covid-19, pues su homologo resultó con el virus al salir su prueba positiva.

“Antes que nada un saludo a nuestro amigo Javier Casillas quien e una excelente persona, y efectivamente desde hace algún tiempo estábamos planeando llevar a cabo este convenio de colaboración entre los dos municipios, para ambos trabajar en un crecimiento eh impulsar a los dos en distintas inversiones, por lo que hace días se firmo el convenio, fue un evento muy sencillo siguiendo todos los protocolos que debemos de tomar, desde el ingreso del edificio hasta el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y tomando la sana distancia entre nosotros, y pese a que las pruebas están un poco limitadas, afortunadamente pláticas con la Secretaria de Salud de esta situación y nos hizo la prueba, ya ahora solo estamos en la espera los resultados” comento el Alcalde.

* Alcalde a tenido las medidas de salud luego de que su homologo resultado positivó de Covid-19.

Con respecto que si ha sentido algún tipo de síntomas el primer Edil respondió, “Pues no sentido ninguno de los síntomas señalado, temperatura, dolor de garganta, dolor de huesos, no he tenido ni uno solo, gracias a Dios, desde hace algún tiempo hago ejercicio, por lo que espero los resultados con tranquilidad y con los cuidados que debo de tener” expreso Alejandro Alanís.

En esta reunión se llevo a pocos funcionarios públicos los cuales también se tendrán que hacerse la prueba, para descartar cualquier riesgo para ellos y para sus familias, “Tengo entiendo que ninguno los demás funcionarios de San Francisco del Rincón tienen síntomas, digamos que el principal cercanía fue con su servidor, pero bueno Cualquier cosa vamos a tomar en es pertinente” puntualizo el Alcalde.