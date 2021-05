Vales Grandeza son legales: INE

Los Vales Grandeza que son otorgados por el Gobierno del Estado para apoyar a las personas afectadas por las consecuencias económicas generadas por la pandemia de Covid-19 son legales, pues forman parte de un programa que está vigente, que cuenta con reglas claras de operación, que se hizo público para todas las personas al momento de su lanzamiento y toda la información del mismo está disponible para su consulta, resolvió el Instituto Nacional Electoral.





Emmanuel Jaime Barrientos dijo que los Vales Grandeza cumplen con las reglas.





Ante esto, el secretario electoral del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Emmanuel Jaime Barrientos, dijo que el señalamiento que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que estos vales eran “fraude electoral”, carece de sustento y fue realizada porque los candidatos de Morena no levantan en el estado y por ello tienen que recurrir a la mentira para figurar.

Así Lo de Dijo...

“Están haciendo uso de una ayuda social para beneficio político, para en la mezquindad de sus acciones pueden dejar a una persona de atenderle su necesidad económica, para ellos sacarle un lucro político”.

Emmanuel Jaime Barrientos | Secretario electoral del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato.

“Esto denota que los candidatos de Morena en Guanajuato no pueden, no están levantando, no están haciendo propuestas para que la sociedad esté tomándolos como la opción y por eso deben venir estos ataques desde la Federación, así ha venido siendo la operación de Morena en Guanajuato, a través de los programas federales, de los Servidores de la Nación y esto que ha sucedido en la mañanera es botón de muestra y recurren a sus activos”, dijo.

Hace unos días, el candidato de Morena en León, Ricardo Sheffield Padilla, denunció también la entrega de estos vales y los presentó en un video publicado en redes sociales y a los pocos días Andrés Manuel López Obrador lo presenta en la conferencia mañanera.





Los vales son legales, dijo el INE.





Por ello, Emmanuel Jaime Barrientos adelantó que el PAN interpondrá una denuncia en contra de Ricardo Sheffield Padilla y de quien resulte responsable por el uso de este programa que está vigente en el estado.

“No sé si ese vale que hoy presentó el presidente sea el mismo que presentó el candidato de Morena a la alcaldía de León, ojalá que lo sea, porque de otra manera ese vale que ellos están usando para una mercadotecnia política, ese vale que debería ser usado por una familia, por una persona en situación de vulnerabilidad (...) están haciendo uso de una ayuda social para beneficio político, para en la mezquindad de sus acciones pueden dejar a una persona de atenderle su necesidad económica, para ellos sacarle un lucro político”.





Programa Vale Grandeza cumple con reglas, resuelve INE





El Instituto Nacional Electoral consideró que el programa Vales Grandeza cumple con los requisitos necesarios para su ejecución, ya que cumple con lo estipulado en cuestión de que cuente con reglas de operación, esté contenido dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio en curso, que cumpla los principios de publicidad y transparencia.

El Dato...

Los vales grandeza son unos cuadernillos con 10 vales con valor de 50 pesos cada uno, entregados a familias afectadas por la situación económica de la Covid-19.

“En atención a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto negativo o pongan en riesgo los referidos principios.

“De conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas aplicables a la materia, no existe obligación de suspender la ejecución de programas sociales durante el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que para su ejecución se exigen.









“El programa social “Vale Grandeza - Compra Local” cumple con los requisitos necesarios para su ejecución, al encontrarse contemplado en el artículo 16 de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2021 y sus Anexos 3, 27 y 28, contar con Reglas de Operación vigentes, así como cubrir los requisitos de publicidad y transparencia, por lo que no existe inconveniente para que este siga operando durante el desarrollo de las campañas electora”, resolvió el INE sobre este particular.