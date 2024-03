Va IMSS Guanajuato por aplicación de 200 mil vacunas Abdala

León, Gto.- El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, dijo que debido a que la población guanajuatense ha aceptado muy bien la vacuna contra el covid-19 Abdala, la meta es aplicar 200 mil dosis.

Explicó que en un principio sólo llegaron 60 mil dosis debido a que no sabían cómo iba a reaccionar la población, pero una vez que la aceptaron la cifra de biológicos incrementó y hasta el momento ya han aplicado 70 mil dosis aplicadas, no sólo a derechohabiantes sino para la población en general.

“Tenemos cerca de 200 mil dosis, al principio nos habían llegado alrededor de 60 mil, pero no llegaron más ¿Por qué no llegaron más? Porque la demanda de la población fue muy bien aceptada. Entonces en algún momento se pensó que la vacuna no se iba a recibir por la población, pero no, al contrario, fue muy bien aceptada”, dijo.

Referente a los mitos que hay contra la vacuna Abdala, Marco Antonio Hernández Carrillo detalló que son más especulaciones y que más vale que la gente cuente con una vacuna aplicada, además de que muchas personas no tienen el recurso para comprarla en una farmacia.

El delegado dijo que es una vacuna que se está aplicando a la ciudadanía en general y no sólo a los que están afiliados al IMSS y que sólo es necesario acudir a las Unidades de Medicina Familia para hacer la solicitud.

“Es más especulación y también creo que conviene más que la población esté vacunada que no esté protegida. Además mucha gente no tiene el recurso para ir a una farmacia y comprar una vacuna con x costo y si la estamos ofreciendo gratuita a toda la población porque no es nada más población derechohabiente si no es toda la población que la requiera”, agregó.

En cuanto al virus, el funcionario señaló que considerando que tienen 3 millones de derechohabientes hay una positividad del 10% con un comportamiento menos grave en el virus, aunque no por ello recomendó bajar la guardia.