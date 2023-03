Uso de cubrebocas no será obligatorio durante Solemnidad del Señor del Hospital

A pesar que durante las celebraciones de la Solemnidad del Señor del Hospital se espera una afluencia de 70 mil personas, el uso de cubrebocas no se aplicará como una medida restrictiva para el ingreso al Santuario Diocesano, así lo adelantó su párroco y rector Monseñor José Gerardo Velázquez Solís.

La conmemoración de la llegada del Cristo Negro a Salamanca, es una de las fiestas con mayor arraigo y tradición de los salmantinos, pues a lo largo de prácticamente 463 años, cada martes santo su imagen es venerada por feligreses locales y foráneos, tan solo en 2022 se tuvo el registro de 70 mil visitantes cifra que se espera repetir durante la Semana Santa, a pesar de ello, el uso de cubrebocas no será requerido para entrar a su santuario.

“Tenemos un criterio digamos mesurado, no exigimos a todas las personas que lo tengan que traer para no entrar en cierto conflicto con algunas personas que dicen “pues si nadie lo usa o pocos lo usan”, sin embargo hay un buen porcentaje de feligreses que al participar en los eventos del Santuario portan su cubrebocas hasta la fecha, entonces vamos a tener algunos cubrebocas a la mano para proporcionarlos a las personas que lo requieran, pero ponerlo como una exigencia a lo mejor no va ser posible porque ya en muchos lados no lo están exigiendo tampoco”, externó el párroco.

En cuanto al saldo que se espera para este año, el clérigo indicó que al igual que en 2022 y años anteriores, se espera no se registren incidentes de consideración, en los que es común que algunos peregrinos reciban atención médica ante el cansancio o deshidratación luego de recorrer grandes distancias desde sus comunidades de origen para postrarse al pie del Cristo Negro.

“No tenemos conocimiento de incidentes mayores el año pasado, esperamos que este año tengamos también una jornada tranquila y de fe en dónde se dé un encuentro en la alegría, la paz, la seguridad a quienes visitan al Señor del Hospital”, señaló.

Por último precisó que este año la visita será ágil en el Santuario al entrar por el acceso principal y salgan por la zona del bautisterio, ya que el año pasado llegaron peregrinos de Irapuato, Valle de Santiago. Pero sobre todo de las comunidades del municipio, incuso de otros países como Estados Unidos, Australia y Perú.