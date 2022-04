Luego de dos años, arriban peregrinaciones al Señor del Hospital

Tras dos años de estar suspendidas a causa de la pandemia por Covid-19, comenzaron a arribar las primeras peregrinaciones hasta el Santuario Diocesano del Señor del Hospital, previo a la solemnidad número 462 del Cristo Negro.

La tarde de este lunes cerca de las 19 horas llegó hasta el recinto religioso la primera visita a cargo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción ubicada en la comunidad de Cerro Gordo, la cual contó con cerca de mil quinientos feligreses entre niños y adultos de todas las edades.

Movidos por la fe y ataviados con trajes tradicionales, los fieles católicos se abrieron paso por la calle Hidalgo y Juárez para finalmente llegar hasta el Jardín Principal donde la Banda de música, los bailes tradicionales y la imagen a cuestas del Cristo Negro se abrió paso entre el júbilo y la algarabía de los espectadores.

Fueron dos años en los que no hubo peregrinaciones.

Además de devotos de la Comunidad de Cerro Gordo también participó la comunidad católica de Valencia, Zapote de Palomas y Los Agilares por mencionar algunas.

Yolanda Pescador, fervorosa del Señor de Hospital, refirió que luego de dos años de no poder asistir, este fue un día de júbilo y emoción por poder llegar nuevamente hasta la casa del Cristo Negro “yo tengo muchos años participando, ahora por cuestiones de salud ya no me pude venir caminando con ellos, pero vengo como encargada de la ofrenda que ofreceremos este día”.

Movidos por la fe llegaron hasta el santuario.

Este jueves la visita corrió a cargo de la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro de la Congregación de Cárdenas, para el viernes la visita corresponderá a la parroquia de La Sagrada Familia, el Sábado será la Parroquia de San Francisco Javier, el domingo la Parroquia de San Pedro Apóstol y finalmente el lunes, último día de visita, corresponderá a la iglesia de San José de Mendoza.

Sera el próximo martes 12 de abril cuando se celebre la solemnidad número 462 del Cristo Negro que comenzara desde las 7:00 horas con las mañanitas a las 11:15 dará inicio el recorrido por calles aledañas al Santuario y a las 12 horas se realizara la celebración religiosa presidida por el obispo Enrique Díaz Díaz y sacerdotes invitados.