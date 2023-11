Urge representatividad de migrantes en puestos de elección popular

Antonio Ramírez Luna, líder del Movimiento Migrante Internacional en Guanajuato, dijo que en el estado urge que la comunidad migrante comience a ser visibilizada, no sólo con la conformación de políticas públicas, sino que también sean una opción más para que sean ellos quienes se involucren y velen por las y los migrantes del estado en puestos de elección popular.

Te recomendamos: Necesario promover los derechos de migrantes en proceso electoral

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, el líder del Movimiento Migrante Internacional en Guanajuato, dijo que el estado es uno de los estados a nivel nacional más retrasados en el tema migrante, pues han sido pocas las acciones que se han tomado a favor de esta comunidad pese a que es una las de las comunidades más grandes y que más aporta a Guanajuato.

Aunado a ello, dijo que son de los que menos representación tienen, pues aseguró que las personas que llegan a estar cerca de estos puestos no han vivido “en carne propia” las dificultades con las que se enfrentas las y los migrantes.

Local Falta reforma legal amplia para incluir a grupos discriminados

“En Guanajuato celebran que son el número uno en recibir remesas, pero la realidad es que también es uno de los estados que menos ve por los migrantes, por su situación, por como viven sus familias, sus necesidades, incluso en cosas tan vitales como sus derechos como guanajuatenses”, resaltó.

Con base en esto, el líder del Movimiento Migrante Internacional aseguró que las y los migrantes del estado no son “plato de segunda mesa”, por lo que no se les debe ver así, sino que estos tienen que ser vistos con la importancia que le significa al estado.

Por ello, Ramírez Luna agregó que es urgente que la comunidad migrante tenga un representante en los Congresos, así como en puestos de elección popular, como senadurías, diputaciones y presidencias municipales que de verdad conozca sus necesidades y dé voz y voto a sus necesidades.

“Nosotros no somos plato de segunda mesa, no puede ser que cuando van los políticos en campaña a pedirnos el voto nos digan que velaran por nosotros, pero a la mera hora no hay nada de eso, porque en verdad no les interesa más que algunos cuantos, y porque seguramente son hijas o hijos de migrantes, y es por eso que urge que haya más representantes, gente que en verdad haya sufrido lo que se sufre por lograr este 'Sueño Americano' y que haya vivido en carne propia lo que se vive y las necesidades que se tienen”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital