Pide CNTE agilizar entrega de libros de secundaria en Guanajuato

Irapuato, Gto.- El dirigente del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en el Estado de Guanajuato (MDTEG) Vicente Díaz Quiñones, aseguró que es urgente que los libros de texto gratuitos para las y los alumnos de secundaria lleguen en cuanto antes, para que no haya rezago, principalmente en aquellos que se encuentran en comunidades rurales.





Deben de llegar de manera urgente al estado.





En entrevista, Vicente Díaz Quiñones dijo que en Guanajuato hay miles de alumnos, los cuales no tienen acceso a más herramientas que no sean los libros de texto gratuito para su aprendizaje, por lo que de no llegarle lo más pronto posible, esto podría generar un mayor rezago en las y los estudiantes principalmente de zonas rurales.

Cabe resaltar que en días pasados la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de su titular, Jorge Enrique Hernández Meza, habría informado que la Secretaría de Educación Pública entregaría los libros de texto durante el mes de septiembre, sin embargo, estos aún no han llegado.









Con base en esto, Díaz Quiñones dijo que es urgente que estos lleguen y que incluso se priorice su entrega al alumnado de escuelas en donde no sólo hay un rezago en cuanto herramientas, sino que incluso no se cuenta con el poder adquisitivo para poder comprar su propio material.

“El alumno lo necesita, el alumno con qué va a trabajar, con qué cuadernillo o libro de texto va a aprender, porque en Guanajuato las familias son familias pobres, que no pueden tener un libro de texto al libre albedrío, principalmente en algunas zonas de las comunidades rurales de la zona noreste y norte del estado o en las comunidades de cada uno de los municipios las cuales están muy alejadas”, puntualizó.









Por ello, el dirigente del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en el Estado de Guanajuato hizo un exhorto a las autoridades de educación del estado y federales a que se agilicen las entregas en el estado, incluyendo las comunidades más alejadas, con el fin de evitar un rezago escolar mayor en el estado.

“Los maestros no tienen la varita mágica para surtir a los alumnos de sus materiales que requiere para aprender, pues es una obligación de gobierno federal y gobierno del estado en respetar la gratuidad de la educación”, agregó Vicente