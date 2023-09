Urge erradicar la discriminación en el estado

Guanajuato, Gto.- Un total un millón 387 mil personas admitieron que sufrieron discriminación en el estado de Guanajuato, afirmó la diputada local Dessiré Ángel Rocha, quien reiteró que es necesario que no se de este tipo de situaciones, sobre todo en espacios privados, al participar en la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Dijo que las discriminaciones tienen que ver con la forma de vestir, por traer tatuajes, la forma de peinarse, por las perforaciones, por el color de la piel, entre otras cosas. “Sabemos que aumentó casi en un seis por ciento el número de casos con respecto al 2017 y que hay muchas personas que no pueden entrar a establecimientos públicos como son restaurantes, bares y lugares de esparcimiento al negarles la entrada”.

Sí es viable que se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el estado.

Durante la discusión y análisis de la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación, la legisladora de Movimiento Ciudadano recordó que una de las acciones que propone es que sea colocada señalética para la inclusión de todas las personas y evitar que no se permita el acceso a determinados espacios privados, principalmente.

La señalética sería colocada en los negocios comerciales donde se indique que en esos lugares no está permitida la discriminación.

Distintos representantes de instituciones educativas del estado y de otras regiones del país, del INGUDIS y de la Asociaciones Civiles respaldaron la propuesta planteada por la legisladora local, al participar a distancia con sus aportaciones y comentarios.

El presidente de la Comisión, David Martínez Mendizábal afirmó que su bancada de Morena en el Congreso Local, acompañará y apoyará la iniciativa.

Externó que si se llegaran a colocar los letreros en los centros mercantiles “ningún esfuerzo es menor, alguien le podría decir que no servirá mucho poner letreros y en la realidad no se modifican las cosas, no, la violencia simbólica, verbal, la de comunicación, de signos y símbolos que nos aleje de la sociedad de derechos humanos, también es realidad”.

A su vez, la maestra Gabriela Naranjo Guevara, de la Universidad Iberoamérica estuvo de acuerdo que sea colocada la señalética en los establecimientos para que los consumidores de los servicios, al tener contacto con el mensaje existe un proceso de educación, de comprensión de que al menos en este espacio se pueden un montón de cosas afuera, pero al menos en este espacio hay una situación de protección, inclusión y que las y los consumidores deben exigir.

Entre tanto, la académica de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, Karla Alejandra Escárcega Guerrero manifestó que el impacto social de esta iniciativa “es bastante alto” y es necesario realizar aquellas acciones que garanticen el acceso efectivo a los derechos, por lo tanto, nunca será reiterativa ninguna acción para lograr el efectivo acceso.

Finalmente subrayó que se debe sensibilizar a la población en general para que proyecte que la discriminación es una forma de violencia, que tiene un costo bastante alto no sólo en lo social, emocional, sino también en lo económico y colocar la señalética es una medida que generaría confianza entre la población en general, no solamente en la población que se pueda sentir discriminada”.