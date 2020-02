Urge aprobar la ley de desaparecidos

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, urgió a los diputados locales para que aprueben la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues dijo que aunque puede ser creada por decreto, lo ideal es que salga mediante ley para que haya más elementos legales y jurídicos para la correcta operación de ésta.

“Es importante que ya queden en la ley los mecanismos establecidos, no sólo para quienes tienen esta situación actualmente, sino para que en el futuro no haya esta desatención”.



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





Para ello también será necesario que sea aprobada la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Guanajuato, la cual ya está lista para su discusión en el pleno, para que todo el andamiaje jurídico para este tema esté listo y Guanajuato pueda hacer frente a esta situación que ha estado afectando a familias guanajuatenses que tienen meses sin saber sobre sus familiares.





Alrededor de 500 personas desaparecidas han sido reportadas desde 2004 a la fecha en el estado, según el colectivo A tu encuentro.





“Sí (podría ser por decreto), pero yo creo que es importante que sea por ley, es que ese es el error, que lleva mucho tiempo y yo nuevamente hago un llamado a los diputados para que aprueben a la brevedad esta comisión, que es urgente, nosotros ya hicimos una mesa de trabajo, dispusimos de un fondo de 10 millones y se están atendiendo los casos.

“Nosotros estamos trabajando, pero sí es importante que ya queden en la ley los mecanismos establecidos, no sólo para quienes tienen esta situación actualmente, sino para que en el futuro no haya esta desatención”, dijo el gobernador de Guanajuato.

El colectivo “A tu encuentro” tiene un registro de aproximadamente 500 personas desaparecidas en el estado de 2004 a la fecha.

El colectivo “A tu encuentro”, que tiene registro de alrededor de 500 personas desparecidas desde 2004 a la fecha, ha logrado reuniones con los diputados locales, con el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres; con el Fiscal General del estado, Carlos Zamarripa Aguirre; con el propio gobenrador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como con el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y ellos mismos pidieron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas sea creada, para aplicar los protocolos necesarios para cada caso de no localización de personas, pero también para poder tener un padrón real de cuántas personas hay desaparecidas en la entidad, pues oficialmente no hay un dato y eso es algo que les preocupa por no haber certeza sobre esta situación.