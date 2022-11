Urge al congreso dictaminar ley tres de tres contra la violencia de las mujeres

GUANAJUATO, Gto.- La activista y promotora de Derechos Humanos, Indira Sandoval emplazó al Congreso del Estado de Guanajuato para que dictamine la iniciativa de Ley 3 de 3 contra la violencia de las mujeres, no ser deudores de pensión alimenticia, no ser agresores sexuales y no ser agresores de las mujeres ni de niñas en el ámbito público ni privado para ser aprobada a más tardar en mayo de 2023.





La activista y promotora de Derechos Humanos, Indira Sandoval emplazó al Congreso Local para que dictamine la iniciativa de Ley 3 de 3 contra la violencia de las mujeres en Guanajuato.





Actualmente en 23 Congresos Estatales se presentaron las propuestas en la materia y en nueve ya fueron aprobadas las leyes, afirmó en conferencia de prensa.

De la misma forma, la representante de la Red Nacional Feminista de la Organización “Nosotras tenemos otros datos”, dijo que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya promovió que se declare la Alerta de Violencia de Género en esta entidad, “nosotras nos sumaremos a respaldar esa solicitud”.





Al límite del tiempo para que se comience a dictaminar iniciativa de Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.





De igual forma, enfatizó que el Congreso Local debe legislar para el reconocimiento constitucional de Derechos Humanos de las Mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, “porque si se legisla ya no será un llamado a misa para los ayuntamientos y de las autoridades encargadas de velar por la justicia, o de sancionar, procurar o administrar la justicia”.

A invitación de las diputadas de la Bancada Feminista del Congreso Local, acudió a impartir una ponencia magistral. Antes en la conferencia de prensa, Indira Sandoval dijo que la iniciativa 3 de 3, “es que sean requisitos obligatorios para ocupar cualquier cargo público, ya sea por elección, por designación, que son todos los funcionarios públicos y por selección, que tiene que ver con las ternas de los órganos autónomos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Señaló que la violencia “por mucho tiempo se ha solapado en términos de la autonomía en las Fiscalías, en los Ministerios Públicos, a los Agentes de Investigación, y en la administración pública no se diga”.

Enseguida mencionó algunos casos registrados en el país, tanto de magistrados, senadores y legisladores que han incurrido en actos de violencia como el de Félix Salgado Macedonio, quien quiso ser gobernador por su estado cuando tenía cinco carpetas de investigación por violación.





Actualmente en 23 Congresos Estatales se presentaron las propuestas en la materia y en nueve ya fueron aprobadas las leyes contra la violencia hacia las mujeres.





Grave impunidad en el país





Enseguida, refirió que la “Observatoria Todas MX, en el período electoral 2021, detectó con carpeta de investigación 106 candidaturas con personas que tenían antecedentes de violencia, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE), con todo el aparato de poder que tiene, detectó solo 3”.

Dijo que la Ley 3 de 3 no tiene dedicatoria contra ningún partido político, sino contra el que viole, acose, agreda o deba la pensión.

Por otra parte, mencionó que todos los días ocurren en el país 21 muertes violentas en el país “y esto tiene que ver con una guerra instalada en el país, tiene todas las características de que México está configurado un conflicto armado”.





Urge al Congreso dictaminar Ley 3 de 3 contra la violencia de las mujeres.





El 80 por ciento de los feminicidios o muertes violentas de las mujeres son con armas. El 98 por ciento de los delitos contra las mujeres quedan impunes, es decir que de cada cien mujeres que se atreven a denunciar un acto violento, solo dos carpetas podrán ser judicializadas.

Quienes no denuncian es porque tienen desconfianza en las instituciones “y si hay un tema de impunidad esto también es una suerte de corrupción”.

Finalmente apuntó que se debe dar efectivamente el 50 por ciento de las candidaturas a mujeres y hombres honradas y debe prevenirse la violencia política institucional.