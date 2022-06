Un padre de familia que predica con el ejemplo

Una vida responsable, llenada de respeto y basada en valores, es la herencia más grandes que un hijo puede recibir de sus padres y eso lo tiene bien claro Juan Manuel Díaz, que además de ser un activista social en pro del medio ambiente, también es un padre ejemplar que buscar heredar a sus dos hijos un mejor lugar para vivir.

Hace siete años, Don Juan Manuel y su pareja tomaron la complicada decisión de separarse en medio de un panorama nada sencillo para él, pues acababa de perder su trabajo y sus hijos con apenas 11 y 7 años tuvieron que pasar por este momento tan difícil, sin embargo, pese a ello, lograron salir adelante.

“Mi ex pareja y yo duramos 12 años juntos, luego decidimos separarnos, en base a eso, los niños optaron por quedarse conmigo, tengo dos hijos Yael Alexis y Uriel Adair, desde entonces ellos han convivido prácticamente más tiempo conmigo, pero eso no quiere decir que no vean a su mamá o que no convivan con ella, siempre han tenido el apoyo de los dos, hemos estado siempre al pendiente de ellos y les hemos dado lo mejor de cada uno, les hemos inculcado los valores y les hemos dado educación”, contó.

Para Juan Manuel, sus hijos y su ex esposa, el proceso de separación no fue nada sencillo, que incluso tuvieron que recurrir a la ayuda psicológica para continuar con sus vidas, pero sobre todo para que sus hijos se lograran adaptar a los nuevos cambios que se venían, sin embargo, con el pasar del tiempo se fueron acomodando hasta convertirse en la familia sólida y llena de valores que forman hoy en día.

Este “Día del Padre”, Juan Manuel celebrará con sus hijos un año más juntos y aunque Adair y Yael, ya tienen 18 y 14 años respectivamente, eso no ha impedido que Don Juan Manuel siga enseñando a sus hijos el valor de la responsabilidad, mismo que se ve reflejado en su día a día desde hace más de un año cuando comenzaron el proyecto Blancos y más, que consiste en la limpieza del río Lerma; afluente más grande que pasa por Salamanca y que desde hace años se ha convertido en el tiradero clandestino más grande de la ciudad y con el cual se busca dar una mejor imagen al municipio.

“El mayor regalo que un padre puede esperar es que sus hijos lleven una vida responsable y yo creo que lo que estamos haciendo les va a servir algún día en su vida, que mis hijos vayan por el buen camino como hasta ahorita y con ello, forjar una mejor ciudad”, fueron las palabras de Juan Manuel en entrevista exclusiva para El Sol de Salamanca.

El activista y padre de familia, es consciente de que lo más importante deben ser los valores, mismos que se deben inculcar con las acciones más que con las palabras, pues es la única forma que conoce para que sus hijos tengan una buena vida en un futuro no tal lejano.