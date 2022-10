Un mundo sin drogas no existió y no existirá: titular de drogas de Uruguay en CannaMéxico

“Un mundo sin drogas es una buena consigna para una denominación religiosa, pero la noticia es: un mundo sin drogas no existió nunca y tengo otra noticia, no existirá jamás”. Es la reflexión de Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay durante la conferencia Experiencia Legislativa en el Continente Americano, en el marco de la cuarta edición de CannaMéxico.

El doctor Daniel visitó Guanajuato invitado por el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada. El uruguayo especialista en temas de regulación de cannabis en su país, explicó con ejemplos cómo se ha ordenado el sector del cannabis con la implementación de leyes.

“Seguramente nunca hemos tenido la cantidad de problemas porque en el siglo pasado sustancias que históricamente no habían tenido ningún tipo de restricción comenzaron a ser prohibidas, lo que inauguró la nueva forma de relacionamiento con las drogas, clima que conocemos hasta nuestros días”, apuntó Radío.

En Uruguay la Ley número 19.172 -Regulación y Control del Cannabis- fue aprobada en diciembre de 2013. En ella se estableció el marco jurídico para el Control y Regulación del Cannabis y sus derivados por parte del estado. Su enfoque es priorizar la Salud Pública, reducir daños y respetar los Derechos Humanos. La iniciativa de la Ley se implementó para reducir el narcotráfico y el crimen organizado. Junto a la Ley 19.172 nació el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

El IRCCA es una personalidad jurídica de derecho público no estatal. Su función es regular y fiscalizar las actividades relativas al cannabis, desde la plantación hasta el expendio, para las diferentes vías: medicinal, de investigación y uso no médico. El instituto promueve y propone acciones tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso problemático del cannabis, de acuerdo a las políticas definidas por la Junta Nacional de Drogas. El IRCCA tiene la obligación de asesorar al Poder Ejecutivo de Uruguay.

Apenas en mayo de 2017 se habilitó la venta de cannabis en farmacias de Uruguay. En junio cuando inició el expendio se habían registrado 4 mil 711 personas, una semana después ya eran 9 mil 163, al año había 24 mil 324 y al día de hoy son 50 mil 190 usuarios registrados para adquirir cannbis en las farmacias. Hay además, 14 mil 264 cultivadores domésticos y 7 mil 166 miembros de clubes. El titular de la Junta Nacional de Drogas apuntó que en Uruguay de los 3 millones y medio de habitantes, poco más de un cuarto de millón de uruguayos usan cannabis.

“¿Qué ha pasado con el número de usuarios de cannabis? Cuando discutimos la regulación había pronósticos apocalípticos. Porque el centro del debate estuvo puesto en el uso recreativo, no en el uso medicinal. Porque lo que nosotros queríamos era sincerar esta discusión. Qué quiero decir con esto: no queríamos decir que estábamos discutiendo el cannabis para otros usos para por debajo de la mesa pasar el uso del cannabis recreativo. No, no. Nos centramos en discutir que había una demanda de organizaciones sobre todo de la sociedad civil que querían usar cannabis para uso adulto”.

Daniel Radio recordó que a pesar de que los pronósticos recreativos hablaban de que el país se convertiría en una comunidad de zombies, eso no pasó. La realidad de Uruguay una vez regulado el uso de cannabis, es que ha aumentado la cantidad de usuarios, al igual que la curva ha aumentado desde que existe “esa curva no se quiebra ni se acelera”, apuntó Radío. Señaló que cuando desagregan por edad la sorpresa es que la gran aceleración se produce en personas mayores de 25 años, mientras que en los menores se desacelera el incremento del consumo. En Uruguay, desde hace seis años el uso de marihuana en estudiantes se mantiene.

“Uno puede tener relación tóxica con la sustancias (cannabis), pero también puede tener una relación tóxica con el celular, con el trabajo, con su pareja y a nadie se le ocurre que porque hay violencia de género hay que prohibir los matrimonios”, reflexionó el doctor Radio.

Fox hace un llamado al gobierno federal

Con los ejemplos de Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, el ex presidente de México, Vicente Fox hizo un llamado a la federación para regular la cannabis en México.

“Desde aquí hago un llamado al Congreso Federal, un llamado al Gobierno Federal, un llamado a la Cofepris, que es la agencia reguladora del gobierno mexicano, a que pongan atención en esta industria. Que se den cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo en México por no terminar ese proceso de legalización y de regulación”.

“Nos estamos perdiendo cuantiosas inversiones, estamos perdiendo la oportunidad de investigar y desarrollar productos médicos, productos de salud, nos estamos perdiendo la oportunidad de generar miles de empleos, no estamos perdiendo la oportunidad de impulsar el crecimiento económico a través de este sector económico. En fin. El llamado es a terminar lo que ya comenzó, a completar el entendimiento que no hay equivocación con esta industria, hoy esta industria tiene participantes llenos de ética, de moralidad y llenos del deseo de resolver problemas de salud de muchas vidas y de muchas personas”.

Sin embargo, el gobierno estatal de Guanajuato y los presidentes municipales de León, Irapuato y San Francisco del Rincón brillaron por su ausencia. “Quizá me he portado muy rudo con ellos. Por eso es que no vinieron”, dijo Fox Quesada al resaltar que ninguno de los anteriores le respondió la invitación. Y es que el Gobierno de Guanajuato, a través de la estrategia de Planet Youth lucha por mitigar el uso de drogas en los menores de Guanajuato.